國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

養一隻狗花掉400萬！35歲啃老女「以狗為名」狠榨老父一半退休金

日本一名退休體育老師喪妻後，在女兒建議下養狗陪伴，沒想到卻因此被女兒藉狗情勒他大量退休金。（示意圖，photoAC）

▲退休體育老師喪妻後，在女兒建議下養狗陪伴，沒想到卻因此被女兒藉狗情勒他大量退休金。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一位年屆7旬的日本退休體育老師辰雄（化名），原本能安享晚年，卻因為對獨生女愛得太深，讓自己辛苦攢下的老本如溜滑梯般急劇縮水。女兒京香起初是為了撫慰喪偶的父親，提議養狗作伴，誰知這份孝心很快變了味，成了壓垮父親的沉重經濟包袱，也讓這對父女的親情瀕臨崩解邊緣。

根據日媒報導，辰雄靠著每月18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休金度日，當年退休時握有5000萬日圓（約新台幣1000萬元）的養老基金，短短幾年內竟蒸發了超過2000 萬（約400萬新台幣），僅剩不到3000萬日圓（約新台幣600萬元）。辰雄生活樸實，這筆龐大的支出全來自住在附近、35歲女兒京香一波接一波的「撒嬌式索求」。

當初，京香為了讓爸爸走出喪妻之痛，建議養了隻名為「ルル」的玩具貴賓犬，牠長得有點像已逝的妻子，又對辰雄形影不離，讓他的生活重新有了生氣，他當時還感嘆：「還好有這個貼心的女兒」。然而，這份溫馨很快變調。京香拿著信用卡帳單上門，從高級飼料、疫苗到各種用品，寵物相關費用累積破百萬（約新台幣20萬元）。

隨後，每個月的飼料費、美容費，甚至連「ルル需要24小時冷氣」的電費，女兒都理所當然地要老父親買單。只要辰雄稍露猶豫，女兒立刻甩臉色、搞冷戰。京香愈來愈需索無度，例如為了帶狗旅行要買新車、為了給狗更大空間要搬家，最終竟提出要辭職開「保護犬咖啡廳」，開口就要父親資助800萬日圓（約新台幣160萬元）的創業資金。

面對女兒變本加厲的要求，辰雄內心的快樂已被不安感取代。當京香提出創業金時，他終於覺得荒謬至極，堅決拒絕，並坦言自己的老本已經所剩無幾。沒想到，京香竟理直氣壯地反嗆：「爸爸明明有錢！現在不幫我，還配當爸爸嗎？」這句話徹底點燃了辰雄壓抑已久的怒火，他也開始痛苦地反思：是不是自己從小的溺愛與縱容，種下了今日的苦果，他想起過往總覺得工作忙碌虧欠女兒，所以有求必應，或許正是這種補償心態，養成了女兒「只要開口，父母就會搞定」的根深蒂固觀念。

專家指出，雖然已成年的女兒「金錢觀崩壞」不能完全怪罪到父母身上，但過度保護與金錢教育的缺失，確實是造成她經濟依賴的溫床。辰雄現在最迫切要做的，是明確且堅定地劃清界線，斬釘截鐵表明「不能再給金錢資助女兒」，必須讓女兒明白老本是自己的「救命錢」，而非「多餘的閒錢」。切斷金援對親子關係來說是艱難卻必要的一步。真正的愛不是替孩子擺平所有的麻煩，而是要讓他們有能力自己站穩腳跟，這才是讓親情回歸健康的唯一出路。


11/07 全台詐欺最新數據

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

