對岸宣稱掌握我軍方「心戰大隊」　福建公安部發出18人懸賞公告

當花蓮光復鄉被滔天泥水吞噬，災難的傷痕滿目瘡痍之際，我們同時也看到了臺灣最動人的風景線：鏟子超人的出現。從教師節到中秋節連假，無數民眾犧牲假期，風塵僕僕從全國各地趕赴災區。他們手持最樸實的工具，卻展現了堅韌不拔的集體力量。這些故事，不單是災難報導，更是足以編寫進教科書課文、傳遞給下一代的核心價值。