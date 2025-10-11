對岸宣稱掌握我軍方「心戰大隊」　福建公安部發出18人懸賞公告

▲福建省廈門市公安局指稱偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）
記者任以芳／北京報導
福建省廈門市公安局今（11日）發佈懸賞通告，指稱集徵顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索，並且公布18個人個資與照片。
該消息偵查掌握，「心戰大隊」下設6個中隊，分別承擔資訊心戰、情報搜研、戰術心戰、廣播心戰、部隊宣慰、戰編動員等具體工作，他們架設反宣網站抹黑攻擊，製作反動遊戲煽動分裂，偽造影音內容混淆視聽，運營反動電台反宣滲透，調度外部力量誘導輿論，迷惑兩岸民眾，真實目的就是宣揚「台獨」謬論和煽動分裂國家。
公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，與大陸同胞攜手反對「台獨」分裂行徑。
▼ 福建省廈門市公安局發布公告 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）
大陸國家安全部微信公眾號昨10日也發布訊息，號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，在境內外各大社交平台散播「台獨」分裂言論、製造虛假訊息，甚至偽造大陸官方「紅頭字文件」。
該內容還直接公佈某間位於台灣的藝術公司是「反宣爪牙」，並且公布三名「水軍」操盤手個資、照片，劍指由台灣軍情局三處林姓中校情戰官專門與該公司負責人串連，對大陸開展反宣破壞等活動。
▼ 大陸國家安全部昨號稱揭露民進黨網路「水軍」，公布三名負責人，包括軍情局人員 。（圖／翻攝 大陸國家安全部微信公眾號）
