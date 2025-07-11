刁車要推到路旁...眾人力推「動不了」　竟是女駕駛忘插鑰匙

記者楊熾興／桃園報導`

桃園市桃園區力行路昨晚車流回堵嚴重，原來是張姓女子車輛故障拋錨路中，巡邏員警經查看車輛失去電力無法發動，決定將車輛推到安全處所等候拖吊，先請張小姐負責操控車輛，員警及熱心民眾幫忙推車，推了半天卻推不動，原來張小姐一時緊張忘了插鑰匙，現場大家都笑了，後經大家努力把車輛推至路旁，使車流恢復順暢。

▲▼員警檢查發現是車子失去電力所致，於是與民眾合力將車輛推至路邊，張女十分感謝員警和民眾幫忙（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所巡佐葉沛澤及警員江怡萱與實習生呂秉睿10日21時30分許巡邏時，發現力行路車流嚴重迴堵，經查看為張姓女子駕駛自小客，在力行路與永安路口停等紅燈時突然熄火，並無法發動，員警立即上前協助。

張女表示，車子是跟朋友借的，對車況並不瞭解，不知為何會故障，她下車準備擺放三角警示架，卻被後車撞倒，嚇得她不知所措。員警經查看車輛失去電力無法發動，決定將車輛推到安全處所等候拖吊，員警請張女負責操控車輛，員警及熱心民眾幫忙推車，推了半天卻推不動，原來她一時緊張忘了插鑰匙，現場大家都笑了，後經大家努力把車輛推至路旁，使車流恢復順暢，張小姐對於大家的幫忙再三表達感謝。