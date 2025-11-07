曝沒有違法亮票的動機　趙少康嘆：有人不知道我反對大惡罷？

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者崔至雲攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北檢昨日起訴中廣前董事長趙少康在726罷免投票中違反亮票，並因為犯後態度不佳，請求法院處以重刑。對此，趙少康今（7日）表示，他反對大惡罷，應該沒人不知道吧？為了投下這張反對票，自己還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，既然如此，還需要在投票時刻意亮票表明心跡？

趙少康表示，關於726反罷免亮票事件，昨天檢察官正式將他起訴，還要法院「從重量刑」，消息傳出後，接到很多好朋友跟支持者的關切，傳訊息為他加油打氣，除了感謝大家的關懷，他也想還原當天事發經過，跟現在的心情。

趙少康說明，他反對大惡罷，應該沒人不知道吧？反罷第一場大型造勢就是他在台北市榮星花園主辦，之後又在台中辦了第二場反罷造勢，人潮擠爆迷你蛋，這兩場活動他都是出盡全力，更不要說當時任何一位面臨罷免的立委需要他站台，只要時間許可，一定無役不與，全台跑透透。

此外，趙少康進一步說明，為了投下這張反對票，自己還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，所以，「趙少康反對大惡罷，還有人不知道？」，既然如此，還需要在投票時刻意亮票表明心跡？還有違法的動機？

趙少康透露，從昨天的新聞報導中，他知道檢察官罵「犯後態度不佳」，所以，請法官從重量刑，但這個指控實在讓他很錯愕，也感到難過，原因是應訊當天，檢察官的態度非常和善，針對案情根本沒有多問。

趙少康指出，自己則是如實還原726當天的過程，如果說，向檢方說明投票、亮票細節，還有無心亮票的原因，就叫做「飾詞推託」，那他真不知道應訊時該說些什麼了。

至於警詢的部分，趙少康則指出，更早之前，其實是大安分局先傳他了解案情，雖然不具有強制力，律師當時也不在台灣，但是自己一切照規定辦理，所以仍然依照指定時間前往大安分局應訊，當下就表明，希望檢察官能不起訴或緩起訴，並保證自己絕對不會再犯。

趙少康認為，在726當天面對記者詢問，他也立即發布聲明「一時失誤，做了錯誤示範」，第一時間就已經承認錯誤，所以，「犯後態度不佳」的指控實在太沉重。

最後，趙少康強調，或許檢察官有自己的心證，所以應訊當天沒有多問，未來開庭，會再向法官充分說明原委，希望能讓事件盡快落幕，不要再浪費司法資源。