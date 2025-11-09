蒙古權宜輪滯台外海近月遭疑破壞海纜　海巡署：全程監控已遠離

▲圖為海巡署攔截登檢權宜輪畫面（非本報導船隻）。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

臉書軍事粉專「Taiwan ADIZ」日前指出「蒙古籍貨輪R輪疑似完成補給後沿台灣西岸北上，並進入海纜區戒備」一事，海巡署9日緊急發布澄清：該艘外籍貨輪全程在監控之下，並已於8日晚間航出我國鄰接區外，目前正持續向外海航離，未擅闖台灣海纜區。

海巡署指出，該艘蒙古籍R輪航經台灣周邊海域期間，海巡署均採取即時監控措施，掌握船舶動態，未出現異常行為。8日晚間20時41分，該輪已離開我國鄰接區，持續遠離台灣海域。

海巡署人員表示：「權宜輪（Flag of Convenience，FOC）」，是有船東將船隻註冊在法規較為寬鬆、稅費較低的國家，用以規避先進國家嚴格法律規範、或海商監管要求的目的，經常被中國大陸用來進行對台沿海的灰色侵擾。

海巡署強調，對於任何外國權宜船舶是否以「無害通過」方式經過台灣海域，均會與友軍協力運用聯合情監偵手段，進行嚴密監控；若發現異常情況或接獲主管機關通報，將立即派遣線上艦艇前往查處，確保台灣海域安全無虞。海巡署呼籲外界勿過度揣測相關航行動態，並強調海巡單位持續堅守崗位，嚴密維護台灣海域主權與航行安全。

