神級載貨！巨型水塔躺機車後座　騎士不見身影「只見雙腳撐地」

▲機車載著一個銀色大水塔桶，大到把騎士身影都擋住了。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

圖文／CTWANT

高雄街頭再度出現驚奇一幕！近日有民眾行經三民區澄清路與建國路口時，眼前一幕讓他驚呆，只見前方1輛機車後座居然橫放著1整桶「水塔本人」，水塔體積巨大，幾乎把騎士整個人掩埋，只露出兩條腿撐著地板等紅燈，場面既荒謬又令人忍不住笑出聲。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「台灣的機車騎士沒有極限」，並分享一張照片。從曝光的照片可見，拍攝地點位於高雄市三民區建國路三段與澄清路路口，一名騎士載著一個巨大的銀色水塔桶在等紅燈，巨大水塔被五花大綁，牢牢固定在後座上，顯然騎士深怕它掉落。但問題是那可不是小包裹，而是整桶超大水塔，騎士的坐墊空間幾乎被完全佔據，只能半蹲半站支撐機車，等紅燈時看起來宛如「人肉支架」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後網友紛紛留言笑翻：「這是『水塔界的特斯拉』吧」、「這樣都能載，貨車都哭了」、「沒有機車載不了的東西，只有不會綁的駕駛」、「看過印度機車載山羊的，沒想到台灣也能跟上國際潮流！」更有人打趣表示，「這代表台灣人真的很拼，連水塔都要親自載回家。」

不過再怎麼「創意運送」，違規仍是事實。警方指出，該名騎士於5日晚間約7點45分行經澄清路與建國路口時，後座載運物品的寬度與高度明顯超過法定限制。雖未接獲現場報案，但經影像比對確認違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰，將依法舉發，警方提醒，機車載運物品必須確保行車安全，過大或遮蔽視線皆屬違規，也可能造成嚴重意外。

延伸閱讀

▸ 日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

▸ 被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重

▸ 原始連結