地方 地方焦點

永福里「苦茶油文化體驗節」　烏塗窟地方創生協會推廣健康好油

▲永福里「苦茶油文化體驗節」

▲永福里「苦茶油文化體驗節」推出以苦茶油入菜的風味餐。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區烏塗窟地方創生協會主辦的「苦茶油文化體驗節」，8日在永福里龍山寺前廣場熱鬧登場。協會理事長王勝智表示，永福里因水質佳，小農生產100%質地精純的優質苦茶油，有東方的橄欖油之稱，在協會持續推廣下，深信因幸福油香，吸引更多遊客造訪永福里，帶動觀光。

立委邱若華說，大溪區不僅有好山好水，還有永福里的好油，希望遊各沿著浪漫台3線上到永福里，遇到永福里的幸福油香，帶來健康。市議員李柏坊稱許，永福里長廖芊樺、烏塗窟地方創生協會理事長王勝智努力打造永福苦茶油品，為地方帶來經濟效益。

▲永福里「苦茶油文化體驗節」

▲立委邱若華說，大溪區不僅有好山好水，還有永福里的好油。（圖／記者楊淑媛攝）

李柏坊說，使用優質苦茶油有益人的健康，可惜迄目前受限經費，.永福里小農生產的苦茶油仍處於量產，他將向農業局爭取更多經費，協助小農讓產能增加，更多消費者能買到好油。

▲永福里「苦茶油文化體驗節」

▲李柏坊說，永福里小農生產的苦茶油仍處於量產。（圖／記者楊淑媛攝）

2025「苦茶油文化體驗節」「一滴油的時光旅程」為主題，推出以苦茶油入菜的風味餐，同時也融合農業、文化與手作體驗，讓參與者在山風輕拂間，細細品味苦茶油的香氣與永福的人文故事。現場安排「苦茶油製作體驗」與「藍染手工坊」等親子活動，民眾可親手壓榨茶籽、聞香試油，感受傳統製油工藝的細膩與堅持。

藍染體驗則將自然素材化為藝術，展現地方永續精神。同時，「古道導覽」帶領遊客重走昔日運送茶籽的山徑，體驗早期農村生活的點滴記憶。

活動會場的「特色市集」聚集永福及周邊地區的小農與文創攤位，販售各式苦茶油料理、農產加工品與手作商品，現場香氣四溢、氣氛熱絡。今年更推出話題新品—「番紅花」與「黑松露」風味苦茶油，結合現場料理示範，傳統與創新完美融合，吸引不少饕客駐足品嚐。

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

