▲大溪苦茶油節「2024永福里茶油畫趣」龍山寺熱鬧登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪苦茶油節「2024永福里茶油畫趣」，9日在大溪龍山寺熱鬧登場，為民眾帶來一場穿越古今的盛會。永福里長廖芊樺說，永福里早年有煤坑，煤礦坑一帶就有三千多人，有學校、戲院和酒家，比以前的九份還熱鬧；因煤坑沒落，在地人發現永福里的水質清澈，溫度變化大能栽種品質優良的苦茶樹，產出的純度百分百苦茶油，深受歡迎。

▲永福里長廖芊樺說，現年90多歲的一名民眾，提供許多昔日在永福里內煤坑生活的老照片。（圖／記者楊淑媛攝）

「2024永福里茶油畫趣」不僅讓人們了解苦茶油的歷史，更帶來古風的穿越體驗，讓遊客如臨古代盛宴，感受古人追求美顏與養生的智慧。立法委員邱若華表示，每年11月是苦茶籽一年一度的結果的大事，5年才結果的苦茶籽能有好的純淨的油就是因為用心，今年大溪苦茶油節別開生面，帶遊客時光倒流重回過去，體驗唐朝時貴妃的魅力。

▲永福里長廖芊樺(左)、農業局專委胡淑芬(右)表示，「2024永福里茶油畫趣」讓人們了解苦茶油與在地的故事。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市農業局專委胡淑芬說，永福里跟大溪烏塗窟地方創生協會提供在地苦茶油外，還有在地礦工的辛苦歷史。她說：大溪永福里在種植苦茶油前，是因豐富的煤礦而使地方繁華熱鬧，一塊一塊的黑金，帶動地方的經濟；但隨著時間遷移，時代的演進，煤炭漸漸被瓦斯爐、電暖器等取代，變成了夕陽產業。

在地人發現永福里的水質清澈，溫度變化大能栽種品質優良的苦茶油，苦茶油強身健胃，非常適合大朋友、小朋友。苦茶油素有「養顏長壽」的美譽。大溪烏塗窟地區的苦茶油質地純淨，此次活動中將以這傳統食材為主角，並在現場設置古風拍照打卡區，歡迎穿著古裝或古風服飾的遊客前來拍攝打卡，留下美好回憶，體驗一場別具韻味的時光之旅。

活動從上午11點拉開序幕，由表演團隊「鈴極限」帶來精采的國粹表演，這支隊伍以氣勢磅?、華麗的演出聞名，曾受邀於電視節目及國際舞台演出，讓遊客不必透過螢幕便能欣賞到最震撼的視覺享受。下午1點後，評審級歌手欣樺以輕快曲目，展開午後時光；隨後由雅筑國樂團帶來古風樂曲演奏，讓觀眾沉浸在古韻中；兒童劇場也將為孩子們帶來歡笑與感動，創造難忘的親子時光。