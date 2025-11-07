涉槍擊被通緝躲！警攻堅想「火拼」　他驚覺只剩「一顆子彈」

▲警員上門攻堅，他本想上膛火拼，才發現「只剩一顆子彈」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大近期偵破一起槍毒案件，一名遭通緝將近9個月槍擊要犯，被警方鎖定藏身在南投縣埔里鎮偏郊地區的一處套房裡，警方在日前前往攻堅逮人，並在套房廁所裡查扣一把已經上膛的QC10衝鋒長槍還有嫌犯，據悉當時嫌犯本來準備火拚，但是準備上膛才知道「僅剩一顆子彈」，所以才決定棄械投降。

警方調查，34歲的朱姓男子，日前因為在路上與人發生口角爭執，竟然當街朝對方開槍，後續因沒有到案開庭，所以遭到南投地檢署在2月份發布槍砲通緝，朱在開槍後就求助好友，借宿到埔里鎮上的一處民宅套房裡躲藏，警方得知也立刻循線追查朱姓男子下落。

警方指出，事後鎖定朱姓男子躲藏的套房位置後，就立刻動員警力南下攻堅，警方在攻堅進去後發現朱就坐在套房裡等警方上門，另外在廁所地板找到一把已經上膛的QC10衝鋒長槍，另外還查獲毒品K他命、子彈、拋棄式彈殼、空彈殼及底火、改槍工具等證物。

警方懷疑朱姓男子在改槍維生，朱姓男子更囂張的向警方表示「不是原欸（意指：原廠），我不要」，讓警方相當傻眼的是，在朱嫌落網之後更嗆聲，原本要與警方火拚到底，但是在槍枝上膛後才發現只有一發子彈，所以才打消念頭束手就擒。

警方訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品罪嫌將朱姓男子送辦，另外因槍擊案遭通緝的部分，也將另行解送歸案，北市刑事警大將持續強化查緝非法槍械與各類毒品，嚴正執法、全力打擊不法，阻絕黑槍與毒品危害，維護市民生命財產安全，打造安全無虞的生活環境。