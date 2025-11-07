泰母直播「和15歲兒子色色」月撈1萬泰銖　只因觀眾要求

▲泰國一名母親網路直播對15歲兒子進行性侵害的過程。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國沙繳府一名女子網路直播對15歲兒子進行性侵害的過程，每月藉此賺取大約1萬泰銖（約新台幣9580元），已遭當地警方逮捕。

The Thaiger報導，泰國網路犯罪調查局（CCIB）接獲國際兒童救援組織Destiny Rescue舉報，得知付費私人群組流傳一名泰國少年多段色情影片。經調查，部分影片內容為直播畫面，且畫面中還有一名成年女性。

警方11月3日展開行動，鎖定這名成年女性住處進行搜查，查獲作案用的手機、性玩具以及詳細記錄犯罪所得的筆記本。女子坦承製作並散布15歲兒子的不當影片，並向警方供稱，起初只是直播自己的情色內容，但在群組成員的要求之下，她讓15歲兒子參與其中。

據了解，女子每月從群組管理員處獲得約1萬泰銖的收入，以及觀眾贈送的禮物。她如今面臨《電腦犯罪法》第14條第4項以及《刑法》第287條這兩項主要指控，前者針對將猥褻內容導入電腦系統的行為，最重可處5年有期徒刑或10萬泰銖罰金，或兩者併罰，後者則是製作、持有、散布猥褻物品罪，最重可處3年有期徒刑或6萬泰銖罰金，或兩者併罰。