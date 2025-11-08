12強紀錄片《冠軍之路》預告片藏小彩蛋　球迷看到泛淚

記者葉國吏／綜合報導

台灣隊去年在世界12強棒球賽奪冠的精彩歷程，將透過紀錄片《冠軍之路》重現。片方釋出前導海報和預告片，並宣布定檔明年1月1日上映。短短2分半的預告片讓球迷再度感受那段熱血時刻，片中還有啦啦隊女神小彩蛋，許多人看完後直呼「眼眶不自覺濕了QQ」。

▲12強紀錄片《冠軍之路》預告片。（圖／翻攝YouTube／牽猴子電影粉絲俱樂部，下同）

根據《中央社》報導，紀錄片的前導海報由知名設計師陳世川設計，視覺效果相當吸睛。滅火器樂團還特地為影片創作主題曲《今天的我》，增添感動氛圍。導演龍男．以撒克．凡亞思表示，影片匯集了超過300小時的珍貴影像，希望藉此鼓勵大家相信自己，只要心中有信念，奇蹟真的可能發生。

片中不僅有總教練曾豪駒率領的教練團、情蒐團隊，還有台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等主力球員分享比賽心情。製作團隊更跨海飛往日本，特別採訪去年冠軍賽對陣的日本武士隊主力投手戶鄉翔征，他首度透露站在投手丘上的真實感受，令人倍感期待。另外片中還有韓籍啦啦隊女神李多慧大念泰雅族語，堪稱預告片的一個小彩蛋。

▲▼李多慧也出現在預告片中。（圖／翻攝YouTube／牽猴子電影粉絲俱樂部）

預告片一釋出就引爆熱烈討論，網友紛紛留言：「光看預告就想哭，正片我可能扛不住」、「一定要進電影院感受那份熱血」、「傑憲四角褲竟然上大螢幕，超有趣」、「中華隊真的太棒了！」。大家不僅重溫了比賽的感動，還迫不及待迎接明年上映的紀錄片。