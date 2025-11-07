赴蘆洲湧蓮寺、林口頂福巖參拜　劉和然祈願新北合境平安

▲新北市副市長劉和然（左2）與蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌（右2）於廟埕一同扶轎，為遶境隊伍揭開出發序幕。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然今（7日）上午前往蘆洲湧蓮寺參拜，恭祝觀音佛祖出家紀念日，祈願觀音佛祖庇佑合境平安；適逢農曆九月十八顯應祖師聖誕，劉副市長隨後也至林口頂福巖參香祝壽，恭賀老祖聖誕千秋、香火鼎盛。兩場活動皆為地方重要盛典，現場信眾雲集、香火繚繞，展現宗教信仰深厚與社區凝聚力強大。

劉和然表示，自己曾在蘆洲國中及三民國中任教，蘆洲可說是公職生涯的起點。湧蓮寺不僅是在地信仰中心，更是社會教化與慈善的重要據點，自2014年起每年捐助蘆洲區公所30萬元辦理急難救助，並長期推動白米濟助、營養午餐補助、冬令救濟、防疫基金及火災補助等公益行動，累計捐資超過1,800萬元。廟方自2011年起連續榮獲新北市績優宗教團體「公益慈善類」及「社會教化類」獎項肯定，並捐贈市府6.6億元共同興建公益大樓，預計2026年完工，貢獻卓著。

▲劉和然隨後來到林口頂福巖參拜祈福，恭祝顯應祖師聖誕千秋、香火鼎盛。

湧蓮寺今年系列活動自10月21日至11月8日展開，期間舉辦白米捐贈濟助弱勢、11月6日舉行盛大法會，11月7日更集結湧蓮寺、玉清宮、合義社、文武大眾爺廟、忠義廟神將會等33個廟宇軒社聯合遶境祈福，場面熱鬧；11月8日並將舉行打齋結緣，邀請信眾共襄盛舉。

隨後，劉和然前往林口頂福巖參拜顯應祖師，並讚許廟方長年致力公益慈善，包括捐助急難救濟金、扶助弱勢家庭與養老院、捐贈普渡物資、設立獎助學金及清寒補助金等。今年1月，「林口迓老祖」活動更登錄為新北市無形文化資產，象徵地方文化傳承的重要里程碑。

民政局長林耀長指出，頂福巖香火鼎盛，吸引眾多信眾前來祈福，感謝廟方長期支持地方建設與公益活動，並與顯應祖師聯誼會及各參贊公廟攜手舉辦「顯應祖師文化季」。活動內容年年創新，除手作課程外，亦有陣頭遶境與安座儀典，展現在地文化活力。市府未來將持續與宗教團體合作，深化文化保存與區域發展，實踐「信仰與建設並進、生活與文化共榮」的城市願景。