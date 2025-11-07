嘉檢強化勞動執行品質與安全共識　表揚社會勞動機構合作夥伴

▲▼ 嘉檢由檢察長蔡宗熙召開社會勞動機構督核會議，強化執行紀律與場域安全共識（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地方檢察署今（7）日召開「114年度第二次社會勞動機關（構）督核會議」，由蔡宗熙檢察長主持，旨在精進社會勞動執行品質，並強化勞動場域安全與管理合作共識。

蔡宗熙檢察長致詞時，首先感謝各社會勞動機關（構）的協助，使社會勞動業務得以順利推展，並指出社會勞動制度可將短期自由刑受刑人轉化為具生產力之「勞動者」，兼具教化與復歸社會之效，亦可避免入監對家庭經濟與社會連結造成衝擊。蔡檢察長強調，機構應嚴格依規定落實管理，這不僅有助於培養勞動人未來的職場適應力，也確保執行安全。另外，各機構應持續完善安全教育與防護措施，若發現勞動人上工前有酒氣，應立即通報地檢署並禁止上工。隨後，蔡檢察長頒發感謝狀，表揚各協力機關（構）夥伴的鼎力支持，促使業務順利推行。

會議隨即進入綜合座談，由林怡君主任檢察官主持，政風室蔡崇正主任首先進行廉政宣導。蔡主任表示，機構在工作分配上應確保公平性，不得因性別產生差別待遇，並提醒各單位嚴守性別分際，防範性騷擾及不當關係，若發生相關案件，應積極處理、不得隱匿。

接著，林宗材主任觀護人進行業務檢討與策進報告，林主任指出機構應確實落實簽到退之監督，並即時通報違規情形，以利後續處置。林主任並強調，社會勞動屬「刑罰執行」，應妥為規劃勞務內容，嚴禁以自治管理為名延長休息時間；同時，性騷擾事件應依《性騷擾防治法》及本署SOP雙軌並行，立即通報，共同建立防護機制。

為回應各機構對高風險個案的關切，嘉義地檢署於會中宣布兩項決議：一、自源頭從嚴審核曾犯殺人、重傷害等暴力前科之高風險聲請人。二、對曾服社會勞動但情節重大、不履行而遭撤銷者，於受理階段即予駁回，以確保執行品質並節省行政資源。

會議最後邀請新港鄉公所分享個案管理與勞務執行的實務經驗，促進機構間經驗交流與專業成長。嘉義地檢署將持續優化制度，確保社會勞動執行之安全與成效。