嘉檢特殊詐欺犯罪型態座談會　整合精進落實打詐、防詐措施

▲嘉檢召開114年嘉義地區特殊詐欺犯罪型態座談會 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署持續推展法務部及臺灣高等檢察署（下稱臺高檢）、臺灣高等檢察署臺南檢察分署（下稱臺南高分檢）所指示，精進打詐、防詐、識詐、阻詐等重點工作，28日上午，召開「114年嘉義地區特殊詐欺犯罪型態座談會」，由蔡宗熙檢察長主持，邀請臺南高分檢黃玉垣檢察長、葉麗琦主任檢察官、臺高檢吳慧蘭主任檢察官蒞臨指導。

嘉義縣警察局許益祥副局長、嘉義市政府警察局李茂炎副局長、法務部調查局嘉義縣調查站吳圳溢副主任、嘉義市調查站張正樺副主任、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊羅金定隊長、嘉義市專勤隊張添童隊長、嘉義縣政府地政處邱慧燕處長、嘉義市政府地政處孫煜勝主任、嘉義市銀行商業同業公會胡乃文秘書長、嘉義縣銀行商業同業公會秘書曾惠珠、嘉義市第三信用合作社法遵經理吳靜怡、嘉義區漁會蔡惠蘭專員、中華郵政股份有限公司嘉義郵局鄭旭訓科長、嘉義市農會朱俊迪專員、嘉義縣農會林育芩專員等各機關、單位代表蒞臨與會。達成共識，共同整合精進，打擊詐欺犯罪被害之發生，保障人民財產安全。

臺南高分檢黃玉垣檢察長表示，人民對於詐騙犯罪，感觸最深最痛，打擊詐欺犯罪需要中央與地方統整，跨部會、公私部門一起協調合作。並勛勉嘉義地區打詐工作團隊之努力，對於各單位報告給予指導，期許今日會議所交流之議題，均能落實執行，不負人民期待。

臺高檢吳慧蘭主任檢察官表示，將持續統合檢、警、調懲詐團隊，積極查緝及打擊是類犯罪，本日受邀聽取第一線的報告與建言，作為高檢署打詐策略之調整，或可提出行政院或跨部會會議研議。並指出今年10月1日施行的「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，獎勵對象除司法調查、警察人員外，亦包含金融從業人員；打詐團隊積極究責不法、溯源查緝、查扣犯罪所得、完善通報機制等施政各種努力，期能從源頭減少詐騙被害，同時減少基層工作，最終保障民眾身家財產安全。

此次會議，由本署張建強檢察官進行「假幣商詐欺案偵辦心得-小熊維尼專業幣商詐欺案」、嘉義縣政府地政處呂淑琴科長進行「防詐作為及案例分享-不動產高風險登記案件態樣」、嘉義市地政事務所孫煜勝主任進行「常見地政詐騙登記類型之阻詐、防詐」等專題報告；並由本署陳靜慧主任檢察官、法務部調查局嘉義縣調查站張珮珊組長、嘉義市調查站江惠婷調查官、嘉義縣警察局刑事警察大隊翁士閔大隊長、嘉義市政府警察局刑事警察大隊蔡志炎大隊長、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊羅金定隊長、嘉義市專勤隊張添童隊長等單位代表，則進行該單位工作重點與成果績效報告。意見交流時，聚焦在人頭門號、金融帳戶相關管制與罰則等配套，金融與地政機關可以如何提供資訊及扮演的角色，大量移工帳戶資訊的介接，例如移工已出境、行方不明等勞動部門的資訊，如何更新與迅速提供至金融機關加以因應，不動產登記之高風險案件等議題，充份討論且反映熱烈。

蔡宗熙檢察長總結表示，詐欺犯罪係國人最高民怨所在，為防制及打擊詐騙危害，落實法務部及臺高檢「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策之執行及需求，藉由跨部門、跨層級及跨領域之公私部門協力合作，強化金融、地政各面向之防詐作為，以達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」之減害宗旨，並統整執法的能量嚴打詐欺，同時教導民眾識詐、防詐及有效阻詐，才能保護到社會大眾。並同時感謝警察、金融機構及地政同仁之付出與有效阻詐，其中投資詐欺件數佔25.44%、受損金額達49.06%，係危害民眾最嚴重的詐欺類型，應列為宣導防詐重點，並特別留意地政機構所通報之不動產登記高風險案件，金融機構與檢警調共同強化之預警機制、關懷提問，全民關注之中央政府所定民生國安韌性特別預算案即普發現金新台幣1萬元之防詐作為，也期望「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」之實施，鼓勵第一線同仁通力合作，有效壓制詐欺犯罪，也建請上級機關持續推動設備端通訊監察的立法，以達成查獲幕後首腦、出資者，讓民眾安心。

嘉義地檢署呼籲民眾，務必提高警覺，謹慎面對網路、通訊軟體中，各種投資理財資訊，自己做好功課，切勿人云亦云，識別詐騙，始能避免受騙；本署與所有打詐團隊，必定全力以赴、強力打擊詐騙，共同保護你我財產安全。