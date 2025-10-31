港務公司試辦安全新制　外部業者違規恐暫停通行證使用

▲港務公司巡查人員於安平港作業現場宣導。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升港區裝卸與倉儲作業安全，台灣港務股份有限公司宣布，自11月1日起試行「商港公用裝卸作業場域使用須知」及「港區違規態樣通行證管理」制度。這是港務公司首度針對外部業者訂定場域管理規則，未來違反安全規定者，通行證將可能被暫時停用，期藉此強化港區安全與管理效率。

港務公司指出，新公布的「商港公用裝卸作業場域使用須知」，明確規範基隆、台北、蘇澳、台中、高雄、安平及花蓮等7大國際商港公用裝卸場地的使用原則，包括碼頭、倉庫、露置場與空地等。為讓規範更具執行力，港務公司同時導入「港區違規態樣通行證管理」矩陣，依違規風險程度訂出裁處標準，涵蓋暫停或註銷通行證等措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

港務公司強調，通行證管理並非為了懲罰，而是希望提醒現場人員與業者落實自主管理，共同維護作業安全。

為確保新制度順利推行，港務公司在公告前已邀集港區內外利害關係人多次溝通，並於今年3月至5月間舉辦7場新制宣導座談會，邀請裝卸業者、船務代理公會、汽車貨運公會、報關同業公會、輪船理貨同業公會及交通部航港局等單位參與，透過交流凝聚共識，優化制度內容。

新制將於11月1日啟動試辦，試辦期採「記點不罰」方式，提供業者熟悉新規範的緩衝期，並預計於115年3月1日正式實施。港務公司表示，期間將持續依各港試辦情況滾動修正，同時透過官網、台灣港棧服務網（TPNet）及港區通行證申請系統公告，確保業者充分了解新規。