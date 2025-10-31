　
生活

港務公司試辦安全新制　外部業者違規恐暫停通行證使用

▲▼港務公司巡查人員於安平港作業現場宣導。（圖／港務公司提供）

▲港務公司巡查人員於安平港作業現場宣導。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升港區裝卸與倉儲作業安全，台灣港務股份有限公司宣布，自11月1日起試行「商港公用裝卸作業場域使用須知」及「港區違規態樣通行證管理」制度。這是港務公司首度針對外部業者訂定場域管理規則，未來違反安全規定者，通行證將可能被暫時停用，期藉此強化港區安全與管理效率。

港務公司指出，新公布的「商港公用裝卸作業場域使用須知」，明確規範基隆、台北、蘇澳、台中、高雄、安平及花蓮等7大國際商港公用裝卸場地的使用原則，包括碼頭、倉庫、露置場與空地等。為讓規範更具執行力，港務公司同時導入「港區違規態樣通行證管理」矩陣，依違規風險程度訂出裁處標準，涵蓋暫停或註銷通行證等措施。

港務公司強調，通行證管理並非為了懲罰，而是希望提醒現場人員與業者落實自主管理，共同維護作業安全。

為確保新制度順利推行，港務公司在公告前已邀集港區內外利害關係人多次溝通，並於今年3月至5月間舉辦7場新制宣導座談會，邀請裝卸業者、船務代理公會、汽車貨運公會、報關同業公會、輪船理貨同業公會及交通部航港局等單位參與，透過交流凝聚共識，優化制度內容。

新制將於11月1日啟動試辦，試辦期採「記點不罰」方式，提供業者熟悉新規範的緩衝期，並預計於115年3月1日正式實施。港務公司表示，期間將持續依各港試辦情況滾動修正，同時透過官網、台灣港棧服務網（TPNet）及港區通行證申請系統公告，確保業者充分了解新規。

10/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台灣港務公司董事長周永暉上任首週，本月17日與台港企業工會理事長蔡德明率基隆分會理事長蘇秋德、台中分會理事長楊文武、高雄分會理事長陳信宏、台北港分會理事長何明源及蘇澳港分會理事長甘博明等各工會代表進行交流、會談，傾聽基層聲音，了解員工實際狀況與需求。周永暉強調，工會是公司重要夥伴，充分溝通有助於凝聚共識，攜手推動公司長期發展。

