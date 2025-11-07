新莊五扶輪社捐生理監視器　助基隆消防強化救護能量

▲新莊五扶輪社熱心公益助基隆消防，捐贈生理監視器提升救護效能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新莊南區扶輪社聯合新莊、新泰、新莊東區及新莊中央扶輪社等五社，熱心公益捐贈基隆市消防局攜帶型生理監視器3組，將配發各分隊執行緊急救護使用，以提升救護人員對患者生理數據的即時監控能力。捐贈儀式於今（7日）在消防局8樓視聽教室舉行，由5位社長代表捐贈，消防局長游家懿代表受贈並回贈基隆市政府感謝狀，儀式氣氛隆重圓滿。

基隆市消防局表示，新莊南區、新莊、新泰、新莊東區及新莊中央扶輪社長期關注公共安全與社會福祉，持續以多元方式投入公益，包括物資捐贈與教育資源支持，積極實踐扶輪社「服務人群」的核心宗旨。近年公益事蹟包括：2023年12月21日捐贈巴崚國小飲水機，提升學童飲水品質與健康福祉。

▲基隆市消防局長游家懿（右4）代表受贈並回贈基隆市政府感謝狀。

2024年12月4日捐贈新莊國小桌球培訓隊比賽服，支持基層體育發展；2025年1月16日捐贈新北市政府消防局防災士培訓課程救護教具，協助強化防災教育與實作訓練。多年來五社以實際行動深耕在地、關懷社會，為社會注入源源不絕的正向力量。

消防局長游家懿表示，感謝五社的無私捐助，有了這些專業救護裝備的挹注，將進一步強化第一線救護能量，提升整體緊急醫療服務水準。最終目標是確保市民在危急時刻，能獲得最即時、最有效的專業救援。