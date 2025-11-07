　
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸溝通橋樑仍存在　邱進益：民進黨應認清國際現實

▲▼前海基會副董事長兼秘書長邱進益。（圖／記者陳冠宇攝）

▲前海基會副董事長兼秘書長邱進益。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

當年擔負辜汪會談談判重責的前海基會副董事長兼秘書長邱進益，6日出席政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時表示，國際政治講求實力，台灣要認識自己的國際地位，民進黨也要認清國際現實；民進黨若真能踏出一步，兩岸溝通的橋樑仍然存在著。

邱進益談到，馬政府當政8年兩岸和平往來，就是因為九二共識，現在民進黨不承認九二共識，但有沒有其他更好的說辭來替代？如果能夠提出來，民進黨可以和對岸談。然而，拒絕九二共識之後，兩岸就沒有來往，要如何談判？如何讓中共承認中華民國存在的事實？

邱進益回顧當年辜汪會談談判時，時任海協會常務副會長兼秘書長唐樹備曾對他說：邱先生，如果我不承認你的事實存在的話，我今天為什麼要坐在這裡跟你談？我坐在這裡談，就是已經事實上承認你中華民國或者中華民國政府的存在。

邱進益續指，這就是務實的做法，但如果民進黨持續堅持這樣的態度，兩岸沒有和談的基礎，他因而感到非常悲觀，因為兩岸很可能擦槍走火、隨時發生戰火，這不是我們願意見到的事情。

邱進益也提到，大陸對「一個中國」的原則也是反反覆覆，現在定義權在大陸，而不在台灣。他強調，國際政治是玩實力，不是講理論，有多少力量說多少話，這是非常重要的認識，台灣要認識自己的國際地位是什麼，「我們現在國際地位根本不如新加坡，而新加坡比我們小的多，但是他有實力」。

另外一方面，邱進益指出，如果民進黨不願意坐下來和大陸談，來解決兩岸之間的問題，就完全沒有希望，陳水扁8年、蔡英文8年，以及賴清德近2年的執政，兩岸關係變得劍拔弩張。

邱進益希望，民進黨要認真考慮，同時認清國際現實、國際關係，假如有一天民進黨真能踏出這一步，溝通的橋樑存在著，但是如果沒有誠意去和大陸對談的話，是解決不了問題。

邱進益重申，解決兩岸問題，要坐下來談；民進黨只強調兩岸互不隸屬，把所有的歷史、文化、血脈都切斷，怎麼樣讓大陸接受與台灣談判？因此他感到悲觀，「（台灣的）時間並不很多」。

▼政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼前國安會祕書長蘇起6日出席政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

