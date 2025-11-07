扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨席鄭麗文明日預計參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而，根據採訪通知，這場大會追思對象，正是1950年所破獲，中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，當年遭國民黨政府下令槍決。鄭麗文稍早受訪也證實將出席，民進黨今（7日）批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，是在肯定共諜行為嗎？

中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長吳石，被中共命名為「密使一號」，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連數位不知情部屬、將官同被槍決；吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。

當時在不知情情況下，提供吳石國軍內部情報的六位將校軍官，包括東南軍政長官公署第一處第二科中校參謀方克華，東南軍政長官公署第五處第三科中校參謀江愛訓，空軍訓練司令部上尉參謀王濟甫，參謀總長辦公室少校副官王正均，國防部第四廳第五組中校參謀林志森，國防部第三廳少將副廳長吳鶴予等人，將近70年過後才被平反，但6位軍官當時已有2位遭到槍決。

對此，民進黨發言人戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？