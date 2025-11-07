和平大苑管委會通知檢方要來查　太子集團藏豪車先衝君悅、W Hotel

▲太子集團財務長李添為藏匿資產，指示下屬將勞斯萊斯等名車過戶他人名下。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北司法機關偵辦柬埔寨「太子集團」詐騙洗錢案，日前為了確保不法資產查扣，曾發公文要求大安區豪宅「和平大苑」配合調查可疑贓車，沒想到和平大苑管委會轉告太子集團，集團財務長李添立即隔海派人連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調緊急追回4輛車，累計扣得29輛豪車總價逾8.5億，但仍有2車待追，因保管不易，不排除日後變價拍賣。

▲李添助理李守禮負責指揮藏匿與過戶豪車，已被法院裁定羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

據了解，國安單位在美國官方宣布起訴太子集團主席陳志詐騙洗錢案之前，就接獲情資在台監控太子集團相關據點與人員，雖未發現可疑犯罪情節，但在美方公告制裁上百間關聯公司與集團成員後，檢警調得以立即鎖定太子集團相關資產，且有多輛超跑豪車停放在和平大苑地下室。

專案小組在10月中應和平大苑管委會要求，出具辦案需要進入停車場的公文，警方才得以順利進入確認相關車籍資料，但管委會同時將這項資訊告知代表太子集團管理和平大苑11戶房產的凃又文，李添因此得知車子將遭查扣，立刻遙控台灣助理把車處理掉。

▲王舜裕名下掛有1輛太子集團的贓車，經檢察官訊問後限制住居。（資料照／記者劉昌松攝）

李添的助理李守禮通知司機邱子恩把9輛車先開到君悅、W Hotel等知名飯店停放，之後再陸續移到保養、包膜廠等處，李守禮則趁這段時間，聯繫友人協助將車輛過戶，其中1輛保時捷移到李添名下，勞斯萊斯、賓士登記給劉書榮、劉書豪兄弟，另有1輛Alphard則透過南部車商過戶給因視障無法駕駛的王舜裕。

北檢指揮警調人員查出車輛藏匿下落並逐一收回，依涉犯洗錢等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請將辜淑雯、李守禮、邱子恩和集團在台主要幹部王昱堂4人收押禁見獲准，管理和平大苑並通報移車的凃又文則獲法官裁定30萬元交保。至於接收車輛的劉書榮、劉書豪各交保70萬元，視障的王舜昱限制住居。至於和平大苑管委會將專案小組搜扣前查對車籍的行動告知太子集團，是否涉及相關責任，將由承辦檢察官一併了解。