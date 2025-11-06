藍白修法公教退休金隨現職、CPI調整　政院：退撫基金承受雙重負擔

▲行政院會後記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

藍白力主停砍公教年金，由於朝野無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計冷凍期1個月後拼12月三讀闖關。行政院人事總處今（6日）示警，現行公教退休金調整有既定機制，若改為隨現職待遇、消費者物價指數（CPI）調整，會使基金承受雙重負擔；甚至會出現「退休金調得比現職多」的現象，這提案不應該成立。

行政院發言人李慧芝指出，政府2018年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，已達2590億元，讓公教退撫基金可分別延續到2049、2045年；若現在就停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年和2040年用完。

另外，李慧芝說，人事總處也說明過，月退休金隨現職待遇調整並不合理，代表退休金可能會高於現職薪水，也會造成財務負擔。

行政院人事行政總處給予福利處長陳素枝補充，此次修法除了調降所得替代率外，也將月退休金恢復隨現職人員待遇調整、隨消費者物價指數調整。但現行《退撫法》已有調整機制，若消費者物價指數成長率（CPI）累積達到正負5%時就能啟動調整，另外也會每4年定期檢討。

陳素枝指出，如果要恢復月退休金可以隨現職待遇調整，就會造成雙重調整機制，也間接會對基金造成雙重負擔，加重基金的財務缺口。

另外，針對在野期盼月退休金直接按消費者物價指數成長率調整，陳素枝指出，現職人員、退休人員的給予應有不同的制度設計，現職人員待遇是對現職工作者的表現、付出所給予的報償，所以現職人員待遇調整除了考慮消費者物價指數外，也要考量政府財務負擔、民間薪資水準，及工作辛勞成果展現，種種因素下不見得會每年調整。

陳素枝舉例，以2024年為例，公教現職人員調薪4％，而當年CPI成長率為5.51％，按照當前提案，退休金就要調5.51％，但現職人員只調了4%，這對現職人員來講相當不公平，這提案不應該成立。

接著陳素枝繼續說明，退休人員如果取消停止調降替代率、隨現職人員待遇調整，跟現職人員的所得會越來越接近，也會增加現職人員提早離退誘因，建議從繳費義務、累計給付間的平衡性來探討這問題。