政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暫不開放廚餘養豬　農業部有「3前提」：先完成可先開放

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉,本土肉品,豬內臟,萊克多巴胺。（圖／記者李毓康攝）

▲非洲豬瘟解禁，民眾又能買到新鮮活體豬。但考量疫病來源，目前暫時仍不開放廚餘養豬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，在經過15天的禁運禁宰、溯源追查圍堵擴散後，農業部宣布在6日中午陸續解禁活體豬運載、屠宰。但現階段仍未開放廚餘養豬，對此，農業部長陳駿季說，開放廚餘養豬要達到查場完成、落實監控及法令完備等3個前提，初步以2個禮拜為一個週期檢視；但他也說，因為豬場的再利用許可是由地方核發，若豬場已完備相關要件，地方政府同意的話，可以先完成先開放的方式處理。

因應台中市爆發非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，經過查訪、檢測及清消全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場後，確認疫病無擴散，將於11月6日中午12點恢復活豬運載、於7日午夜0點起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。

但目前僅豬隻運載、屠宰解禁，廚餘養豬仍未開放。對此，農業部長陳駿季說，從這次疫情調查的結果，豬隻受到非洲豬瘟的感染最有可能的就是廚餘蒸煮不落實，所以在後續廚餘養豬的開放，要達到3個前提。

第一是要查場。陳駿季表示，昨天在前進協調所相關會議，已經開始規劃全國各縣市434個廚餘養豬場要如何分配，預估查核要2周左右才能完成。第二，要即時監控，過往照片上傳會導致很多不確實的狀況，現在一定要確保溫度、影像一定要能即時監控，牽涉到監控設備的安裝，也鼓勵相關廚餘養豬戶在設備查核安全規格沒問題時，盡量能安裝，政府也會做相關補助。

第三則是法令的完備。陳駿季說，包括若沒有落實計劃時，是否要做更嚴重的查處，相關的法令也正在研議。初步是以2個禮拜為一個週期看看進度，進度一定要全部達到以後，才會去重啟廚餘養豬的政策。

陳駿季提到，在禁止廚餘養豬期間，農業部仍會持續提供養豬戶廚餘轉飼料的價差補貼。至於法令部分，陳指出，這次防疫過程中，不只是廚餘的處罰要件，在防疫作為上，豬農該做什麼沒做到、市政府該稽核沒稽核，都會用嚴格的方式去做法規檢視，甚至邊境的部分也會重新檢視，「這是一個機會，老天給我們這次機會，只有在這案例場發生，應該把握機會重新檢視過去所有防疫作為裡面，法規必須處理的」。

陳駿季強調，開放廚餘3要件要落實需要時間，因此以2個禮拜為一個週期去檢視各地方政府，「但是不排除，如果豬場已經完備相關法令，地方政府也同意，因為所有再利用許可是由地方核發，若地方政府同意的話，先完成先開放的方式處理」。 

另外，環境部環境管理署副署長林左祥補充，未來養豬業者必須要設置溫度及以影像的即時監控設備，溫度的探針必須要在蒸煮槽監控時間跟溫度，即時傳輸到系統；影像設備必須要拍攝到蒸煮槽，透過即時的溫度、影像傳輸到監控系統，環保單位可以透過監控系統即時查看養豬場的高溫蒸煮情形。環保人員也可以透過手機查看，若發現違規情況，可以根據這些資訊告發處分。

相關新聞

即／非洲豬瘟防疫不力　中市府開鍘：3局處長拔官

即／非洲豬瘟防疫不力　中市府開鍘：3局處長拔官

台中市政府針對非洲豬瘟一事做出懲處，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即（6）日起免去兩位局長職務。

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

豬肉攤防疫自主停業　高雄加碼補助1.5萬

豬肉攤防疫自主停業　高雄加碼補助1.5萬

即／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體結果曝

即／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體結果曝

