「稅月留聲~民歌再起」新營開唱　施孝榮、李明德帶您重溫青春旋律

▲財政部南區國稅局新營分局將於11/16在新營市民廣場舉辦「稅月留聲~民歌再起」活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，財政部南區國稅局新營分局將於11月16日（星期日）下午3至5時，在台南市政府民治市政中心市民廣場（新營區民治路36號）舉辦「稅月留聲~民歌再起」統一發票租稅宣導活動，邀請鄉親逗陣聽好歌、闖關趣、拿好禮。

活動當天將邀請民歌界重量級卡司施孝榮、李明德及牧歌音樂工作室同台演出，用熟悉旋律與歌聲重溫青春回憶，演唱曲目包括《歸人沙城》《拜訪春天》《野百合也有春天》《橄欖樹》《月琴》《恰似你的溫柔》等經典作品，讓民眾再次感受純真的年少時光。

舞臺表演之外，活動也穿插租稅有獎問答互動，會場周邊設定趣味闖關遊戲，包括「廉政上上籤」、「稅平小挑戰」及「覓稅樂」，完成指定任務即可獲得宣導小物。此外，現場亦有雲端發票兌好禮專區，只要捐出2025年9至11月消費金額至少10元的雲端發票，即可兌換限量宣導品，兼顧環保與公益。

新營分局呼籲民眾相揪參加，一起捐發票做公益，不僅享受民歌饗宴，更能支援社會善舉。活動詳情可洽06-6573111轉418李小姐。