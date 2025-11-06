曝輝達研議台北設子公司　李四川：最快下周與新壽簽解約協議書

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，持有地上權的新光人壽也願意與北市府合意解約，雙方對「分手費」斡旋多日，台北市副市長李四川昨日表示，新壽提出分手費為44.7億元，雙方會計師會核對細節並簽證，盼7日能與新壽簽協議解約。不過，李四川今（6日）受訪時指出，已經在做新壽提出的項目及憑證審查，如果沒問題新壽要經過臨時董事會同意，可能要到下周才會簽訂解約協議書；另外，他也透露，輝達正研議在台北設子公司。

李四川今天下午主持都委會前，被問及明天是否會與新壽簽定協議書時表示，今天、明天市府請的會計師已經在做新壽提出的項目及憑證審查，原則上如果沒問題，新壽要經過臨時董事會，可能要到下周，如果新壽臨時董事會同意，才會簽訂解約協議書。

另先前市長蔣萬安曾在市政質詢中被問到，輝達在台灣登記有3家法人，分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，市府會跟哪間公司簽約，蔣萬安認為輝達不能只是用新加坡或是維京群島公司來對接簽約，希望能在台北設立公司，而且要有一定的資本；李四川則說，這個部分輝達會考慮在台北設個子公司，原則上輝達現在正在研議。

此外，台積電年度運動會8日登場，神祕貴賓可能是輝達執行長黃仁勳，有沒有可能跟黃仁勳碰到面？李四川坦言，自己不知道黃有沒有要來。