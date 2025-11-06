台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

▲曾之婕在市政總質詢中關心台南小巨蛋「卡關15年」進度。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

韓國女團 BLACKPINK、歌手權志龍日前接連在高雄世運主場館及台北大巨蛋開唱，帶動兩座城市觀光效益，台南市議員曾之婕6日在市政總質詢中以此為例，痛指台南小巨蛋進度拖延十五年，形同「千年之蛋」，呼籲市府主動尋求民間合作突破經費瓶頸，讓台南也能透過大型藝文活動提升城市價值。

曾之婕表示，高雄能吸引國際巨星演出，是因為具備不同規格的表演場館，加上市府善用行銷，如「LIGHT UP 高雄 IN PINK」點亮六大地標，就成功帶動觀光產業。她強調，台南若持續缺乏足以承接國際演唱會的場館，不只損失文化發展，也流失可觀的觀光與經濟效益。

她回顧，小巨蛋從2010年前由時任市長許添財宣佈興建，歷經三任市長仍停滯不前，一場大型演藝活動能讓飯店、餐飲與周邊消費全面成長，更可吸引外縣市粉絲來台南旅遊消費，市府不能因財務思考就忽視大型場館的必要性。

除文化建設外，曾之婕也肯定市府成功與虎航洽談，將開通台南—熊本、沖繩航線，強化台南與國際交流。她認為，既然台南能與世界連結，更應打造國際級演藝中心，成為真正的國際城市。

質詢中，她也關注高齡社會議題。根據勞動部銀髮人才資源中心資料，台灣已邁入超高齡社會，台南許多年輕人外地工作，長輩獨居需求更凸顯。她肯定市府今年重陽節加發300元老人年金，但指出長者真正需要的是交通便利、休閒運動空間、醫療與居家照護，以及社區陪伴。

曾之婕說，她接觸許多長者後發現，便利的交通是促使老人願意走出家門運動的關鍵。她也呼籲市府推動「樂齡住宅養生村」採公辦民營模式，並加強居家服務人力，同時給予負責長照據點的里長更充足的資源，讓年輕人能專心拚經濟，由政府照顧長輩當後盾。

在市政民生部分，曾之婕指出，東區近年新增許多大樓，卻未納入原有垃圾車定時，造成居民倒垃圾不便；部分大樓外包清潔公司也引發費用爭議。她建議，若大樓具備空間，可設定有人管理的「子母車」系統，以提升效率並減少民眾在馬路排隊的危險。她也要求環保局重新評估清運路線，將新舊大樓一併納入規劃，同時盡速改善隊員人力不足與老舊垃圾車問題，確保清運品質。

曾之婕強調，無論是大型場館、長照服務或垃圾清運路線，所有建設都需跨局處整合與完整規劃，「前期做好、後期就不必花更多錢補破網。」她期望市府團隊全面檢視市政需求，讓台南在文化、民生與長輩照護上真正同步升級。