良友盃兒童繪畫比賽邁入20年！　 曾之婕化身神力女超人陪小朋友畫AI未來

▲台南良友盃兒童繪畫比賽熱鬧登場，議員曾之婕化身「神力女超人」與小朋友同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「良友盃兒童繪畫比賽暨音符飄揚音樂會」今年邁入第20屆，以「我的AI未來世界」為主題，鼓勵孩子發揮創造力、想像AI時代的生活樣貌。活動由台南市府城良友文教協會與市議員曾之婕服務處主辦，現場吸引約500名幼兒園及國小學童報名參加，創下歷年新高。

黃偉哲市長表示，今年已是良友盃邁入第20屆，感謝主辦單位長期的堅持與用心，從第一屆辦到現在，許多當年參賽的小朋友如今已成家立業，令人感動。這項活動不僅讓孩子有機會展現才華，也成為家庭共同回憶的重要時刻。

黃偉哲感謝良友會及歷屆主辦單位的努力，也感謝曾之婕議員、家長及社會各界的支持，讓活動得以年年持續舉辦，為孩子提供表現舞台，讓音樂與歡笑充滿整個現場。

曾之婕表示，AI科技已深入日常生活，從學習、交通、醫療甚至防詐議題都與AI息息相關。今年特別以AI為主題，希望孩子在繪畫中培養想像力與批判思維，了解科技的力量與倫理界線，也讓家長能和孩子一起討論「AI如何改變我們的未來」。

值得一提的是，曾之婕在宣傳海報上以「神力女超人」造型登場，成為活動亮點之一。她笑說：「孩子們都是未來的超人，我只是想用一點創意讓他們更投入。」同時也感謝歷年協辦單位、志工與企業支持，讓良友盃20年來從小型比賽成長為全市親子盛會。

活動現場不僅有繪畫比賽，也安排德高國小鼓術團、Naught Kid、OA KidS、Further等團體演出，結合音樂與藝術，熱鬧滾滾。主辦單位更邀集叭兔市集、曾信凱青年軍團、新樓醫院社區健康中心、八大昌文具事業等單位設攤，讓活動兼具教育、公益與休閒功能。

此外，方舟樂團得知活動盈餘將捐助公益，特別透過曾之婕服務處捐出5萬元予「台南市腦性麻痺之友協會」，並獲良友會與曾之婕頒發感謝狀。曾之婕表示，希望透過藝術與愛心的串聯，讓孩子們從小理解「創作不只是美的展現，更能成為改變世界的力量」。