生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前鎮高中「蒸蛋、泡麵終於分開了」！1張表格揭創意料理早有歷史

高雄市前鎮高中營養午餐再次引起網友熱議。（Threads@arixu96g授權提供）

▲高雄市前鎮高中營養午餐再次引起網友熱議。（Threads@arixu96g授權提供）

圖文鏡週刊

高雄市前鎮高中營養午餐10月時曾出現「蒸蛋泡麵」成為熱門話題，因獨特的創意料理被網友形容為「大雜燴」；如今續集登場，有網友貼出照片，表示「可喜可賀，前鎮高中泡麵跟蒸蛋分開了」，吸引不少網友、校友加入討論，還有人翻出過往午餐滿意度調查表，被發現「創意菜色」的歷史還不少。

一名網友在Threads發文「可喜可賀，今天前鎮高中泡麵跟蒸蛋分開了 ！」並附上蒸蛋、泡麵分開擺放的，只見泡麵旁還有豆干等配料。貼文曝光瞬間吸引不少學生族群、校友熱烈回應，「看看以前我們的泡麵生意有多好」、「原來前鎮現在是吃營養午餐了嗎」、「為什麼以前我讀前鎮都沒吃到這些酷東西」、「前鎮高中有營養午餐！我們以前都只有油得要命的便當和福利社鍋燒麵可以選…（天啊是10幾年前）」。

有人還表示，「前鎮的午餐還是這麼幽默，不知道現在還有沒有滿意度統計，每次看都還是覺得很好笑」，並貼出106學年度下學期午餐滿意度統計表，可見有學生回饋「菜裡面不要有蟲」、「不要一直吃一樣的菜」、「有些食材別亂搭（例3/2的鳳梨炒木耳）」、「煮好吃一點」、「有人不喜歡香菇，可是不用理他」、「煮得食物的樣子不好看」、「肉類搭配青椒味道就變了」、「不要亂組合（味噌湯+花椰菜）」、「賣相好一點」。

前鎮高中2020年的一份調查表顯示，有學生抗議「蒸蛋不要亂加東西」。（翻攝自前鎮高中官網）

▲前鎮高中2020年的一份調查表顯示，有學生抗議「蒸蛋不要亂加東西」。（翻攝自前鎮高中官網）

統計表針對菜色滿意度包含非常滿意、滿意與尚可高達91.7%。對此，就有網友回應「上一任工讀生默默飄過，內容跟現在反映的都一樣，而且統計也是我們工讀生在統計，然後也沒有給這個表了，我從來沒看過」，釣出原PO學生直言「有，填完還是沒改變」，該網友則解釋「我的意思是他不會給這張表讓大家知道各班都反映了什麼問題，至於你們反應了什麼 只有我們看得到」。


11/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

