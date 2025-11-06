　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

▲▼金門民眾險遭愛情詐騙，幸好被超商店員攔阻。(圖／記者鄭逢時翻攝)

▲金門民眾險遭愛情詐騙，幸好被超商店員攔阻。(圖／記者鄭逢時翻攝)

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

金門金城地區近日發生一起網路交友詐騙事件！一名戴姓男子上網結識女網友，因對方要求戴男贈送2萬元遊戲點數卡才願意見面，戴男便真的前往全家超商購買，所幸全家金門金城店的店員機警察覺異狀，主動通報警方，成功阻止戴男遭詐，保住血汗錢。

金城分局表示，該名戴姓男子日前透過WeChat結識一名自稱女性的網友，雙方互動熱絡。當男子提出見面邀約時，對方卻以「出面需要資金」為由，要求購買遊戲點數卡2萬元交付，戴男因不熟悉操作流程，遂前往超商尋求協助。店長與店員在詢問購買用途時，察覺情況可疑，立即報警處理。

金城派出所警員何泓稷與吳勝傑到場後，檢視雙方對話內容並深入了解交友經過，發現該手法與典型的「愛情詐騙」如出一轍。員警耐心向戴男說明詐騙套路，並舉實際案例提醒他提高警覺，戴男隨即封鎖對方帳號並放棄購買點數，感謝店員與警方及時相助，讓他免於受害。

金城分局昨（5）日由分局長朱政憲親自前往該超商，表揚機警店員主動通報、成功阻詐的義舉，朱政憲指出，縣警局目前推動「超商阻詐獎勵制度」，凡店員發現疑似詐騙情況並成功攔阻者，將依攔阻金額核發1000至3000元商品禮券，以鼓勵第一線人員積極協助防詐。

▲▼金門民眾險遭愛情詐騙，幸好被超商店員攔阻。(圖／記者鄭逢時翻攝)

▲店員成功協助守護民眾免於遭詐。(圖／記者鄭逢時翻攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲
快訊／豬瘟防疫不力！　中市府開鍘：2局長+1處長被拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

補充保費改制挨批　石崇良試算講解：領50萬獎金只收2千

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

永慶加盟四品牌台南經管會　「募熱血、緩血荒」逾110店踴躍參與

公廟服務18年！劉尚謙親揭「窮神」身世　連擲12聖杯全場起雞皮

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

社會熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

男發文「蔣萬安什麼時候發2萬」遭移送

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／台中某科大外籍生墜落10樓慘死

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

桃園南門市場大火　在地人：生活重心突然沒了

更多熱門

相關新聞

假法官騙案又現蹤！ 警郵聯手成功攔阻翁被騙

假法官騙案又現蹤！ 警郵聯手成功攔阻翁被騙

東港一名74歲陳姓男子日前接獲假冒法官誆騙他涉及案案件，要求匯款50萬元「消除案底」。他信以為真，前往郵局欲解除定存匯款，幸被行員察覺異常即時通報警方。員警趕到揭穿詐騙手法，成功阻止匯款，保住血汗錢，也再次提醒民眾勿信「假檢警監管帳戶」話術。

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

太子集團在台洗錢案　人資主管羈押禁見

太子集團在台洗錢案　人資主管羈押禁見

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

快訊／太子集團主嫌王昱棠聲押禁見

快訊／太子集團主嫌王昱棠聲押禁見

關鍵字：

金門詐騙超商防詐愛情

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

韓手遊來台40天停更

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面