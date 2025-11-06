金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

▲金門民眾險遭愛情詐騙，幸好被超商店員攔阻。(圖／記者鄭逢時翻攝)

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

金門金城地區近日發生一起網路交友詐騙事件！一名戴姓男子上網結識女網友，因對方要求戴男贈送2萬元遊戲點數卡才願意見面，戴男便真的前往全家超商購買，所幸全家金門金城店的店員機警察覺異狀，主動通報警方，成功阻止戴男遭詐，保住血汗錢。

金城分局表示，該名戴姓男子日前透過WeChat結識一名自稱女性的網友，雙方互動熱絡。當男子提出見面邀約時，對方卻以「出面需要資金」為由，要求購買遊戲點數卡2萬元交付，戴男因不熟悉操作流程，遂前往超商尋求協助。店長與店員在詢問購買用途時，察覺情況可疑，立即報警處理。

金城派出所警員何泓稷與吳勝傑到場後，檢視雙方對話內容並深入了解交友經過，發現該手法與典型的「愛情詐騙」如出一轍。員警耐心向戴男說明詐騙套路，並舉實際案例提醒他提高警覺，戴男隨即封鎖對方帳號並放棄購買點數，感謝店員與警方及時相助，讓他免於受害。

金城分局昨（5）日由分局長朱政憲親自前往該超商，表揚機警店員主動通報、成功阻詐的義舉，朱政憲指出，縣警局目前推動「超商阻詐獎勵制度」，凡店員發現疑似詐騙情況並成功攔阻者，將依攔阻金額核發1000至3000元商品禮券，以鼓勵第一線人員積極協助防詐。

▲店員成功協助守護民眾免於遭詐。(圖／記者鄭逢時翻攝)