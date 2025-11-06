員林車站拾獲96.6萬真相曝！車手出包警拘11人...她慘被騙400萬

記者邱中岳／台北報導

台鐵員林站在5月份有民眾在廁所撿到96.6萬元的現金，後來有民眾前往領取，但是對於金錢來源無法交代，後續警方追出，竟然是詐騙集團剛面交的贓款，在車手轉交給水房洗錢的過程中被拾獲，取款的人又對金錢來源交代不清，警方懷疑有內情追查，後續陸續追出10名同黨，並在9月底趁主嫌要出國飛往柬埔寨之際在機場將人逮捕到案。

警方調查，40歲的張姓男子，平時在台中地區經營菸酒專賣生意，但是卻私下是詐騙集團幕後操控者，利用「飆股」投資詐騙的方式，騙取彰化縣一名30歲的被害女子，陸續面交4次、轉帳2次，共計被騙走300多萬元，沒想到在5月初又再度被騙走96.6萬元。

▲天兵車手將96.6萬贓款丟火車站廁所，領錢交代不清被抓包是詐團成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，被害女子被騙走96.6萬元，雙方相約彰化縣的員林火車站外面交，事後車手將錢拿進火車站廁所放置，收水洗錢的贓款在彭、趙2人拿走之前被路人拾獲，放置到服務台交給警方，事後彭獨自到服務台領取，但是對於金錢來源始終交代不清楚。

警方發現原來這筆贓款是投資型詐欺的詐騙款項，所以先逮捕彭姓水房以及蔡姓車手到案，又根據追查資料向上溯源，逮捕其他4名車手以及2名水房，另外還有負責中控台指虧的蕭姓男子以及負責出金騙取被害人有獲利的江姓男子等10人，並在江身上查獲10.9萬元現金。

▲警方追出幕後詐騙集團成員，包含張姓主嫌在內等11人，並起獲手機、現金等贓物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後鎖定幕後張姓主嫌就躲藏在台中，趁9月底張姓主嫌帶著5萬元，準備要出國之際，在機場將人攔下並帶回偵辦，警方初步了解，該詐騙集團分工縝密，不排除已經有多人受害，詐款金額可能突破數千萬元，訊後陸續依照詐欺罪嫌將一干人等送辦。

鐵警刑大呼籲，民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。倘遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。