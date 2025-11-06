人妻離家「婚戒丟桌上」！丈夫嚇壞急call　真相超爆笑

▲人妻將婚戒擺在客廳桌上就出門，讓丈夫嚇壞了 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本一名人妻將婚戒放在客廳桌上後出門，卻讓丈夫以為她要提離婚，嚇得立刻打電話詢問，幸好及時解開誤會，貼文一出在社群平台X引發熱議。

女網友「りんりん」發布照片與文字敘述，棕色盒子上放著銀色戒指，「今早把婚戒放著就出門了」，沒想到丈夫發現後嚇壞，緊急來電問「這是怎麼回事？早上還很正常啊，對不起，是不是我做了什麼？妳現在在娘家嗎？這樣突然離開，孩子們也會嚇到的。」

面對丈夫慌張詢問，她起初一頭霧水，隨後才明白誤會所在，趕緊解釋「我現在在醫院啦，今天不是說要去拍核磁共振（MRI）嗎？」

原來，「りんりん」因為要做核磁共振檢查，為避免貴重婚戒在醫院遺失，才特地放在家裡最顯眼的客廳餐桌正中央，未料丈夫不小心忘記這項身體檢查才會造成誤會。

「りんりん」事後更新表示，誤會解開之後，丈夫表示「雖然被嚇了一跳，但戒指和檢查結果都沒事，真是太好了」，也向網友們強調，「我們感情很好，大家別擔心。」

這則貼文獲得超過15萬個讚，網友紛紛留言「這確實會嚇壞人」、「結局笑死我了ｗｗｗ」、「老公的反應好可愛」。妻子後續澄清，檢查結果一切正常，丈夫得知真相後也鬆了一口氣，直呼「戒指和檢查結果都沒問題就好」。