社會 社會焦點 保障人權

蘆洲警誘捕詐團取簿手　再逮「第二層」上游…意外查獲大麻

記者陳以昇／新北報導

新北市一名吳姓女子險遭詐騙集團詐財又騙走金融卡，機警向警方求助。蘆洲分局立即將計就計，在徐匯中學捷運站成功逮捕一名18歲鄒姓「取簿手」。鄒男後續配合警方，循線追至台北市大安區一家旅館，逮捕詐團第二層的上游，並當場查獲毒品大麻及58張金融卡，總值新臺幣16.6萬元贓款。全案依詐欺、洗錢、毒品等罪移送法辦。

▼蘆洲警在捷運站逮捕取簿手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲警在捷運站逮捕取簿手，警方循線逮捕第二層車手羅男，在羅男下榻飯店內起獲贓款及毒品大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨（1日）晚間，36歲的吳姓女子向蘆洲分局集賢派出所報案，稱自己遭詐騙集團以「假買賣」話術詐騙了5060元。隨後，詐騙集團又進一步要求吳女交付5張金融卡。吳女察覺有異，立即向警方諮詢，確認遭詐騙後，決定配合警方實施「誘捕偵查」。

當晚10時許，詐騙集團要求被害吳女將金融卡放置於徐匯中學捷運站內的置物櫃，員警隨即在站內埋伏蒐證。當鄒姓男子依指示上前取包裹時，埋伏員警見時機成熟，立即上前盤查，當場將這名詐欺「一層取簿手」逮捕，並查扣了5張金融卡及手機等證物。

▼蘆洲警方循線逮捕第二層車手羅男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲警在捷運站逮捕取簿手，警方循線逮捕第二層車手羅男，在羅男下榻飯店內起獲贓款及毒品大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鄒男被捕後，表示願意配合警方誘捕詐騙集團上游成員。專案小組立刻與鄒嫌一同前往台北市大安區羅斯福路二段一處旅館前埋伏。晚間11時許，35歲的羅姓男子前來與鄒嫌碰面拿取包裹，員警隨即表明身分，當場查獲這名詐欺「第二層取簿手」。

警方進入羅男下榻的旅館房間搜索，在房內查獲16萬6000元贓款、金融卡58張、存簿1本、犯罪用筆電。更令人驚訝的是，警方還查獲大麻研磨器1組、大麻煙油管及大麻圓餅1個（毛重12.38公克）。全案將鄒嫌與羅嫌依詐欺、洗錢防制法及毒品等罪，移送新北地檢署偵辦。

▲▼蘆洲警在捷運站逮捕取簿手，警方循線逮捕第二層車手羅男，在羅男下榻飯店內起獲贓款及毒品大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼在羅男下榻飯店內起獲贓款及毒品大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲警在捷運站逮捕取簿手，警方循線逮捕第二層車手羅男，在羅男下榻飯店內起獲贓款及毒品大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10/31 全台詐欺最新數據

