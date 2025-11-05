　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,批發市場,傳統市場,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,搶購,攤商,紓困,經濟,消費者物價指數,CPI,通膨,景氣。（圖／記者李毓康攝）

▲非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，6日起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近期台中市爆發非洲豬瘟感染，經過半個月的禁運禁宰，溯源調查、圍堵後，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）宣布，6日起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁。雲林縣長張麗善表示，非洲豬瘟的源頭就是廚餘，現在台灣只有8%吃廚餘的豬，喊話中央展現決心杜絕廚餘養豬。

雲林縣長張麗善今出席第23屆遠見高峰會時指出，雲林縣是農業大縣，包括農業、漁業、畜牧業，總產值為948億元。特別是畜牧業，雲林縣養豬業的產值為239億，產值高居畜牧業第一；從比例來看，全台灣每三頭豬，就有一頭來自雲林。

張麗善提到，台灣的畜牧業近期面臨非洲豬瘟入侵的問題，也為此向中央喊話，「展現決心、杜絕廚餘養豬」，現在台灣只有8%吃廚餘的豬，怎麼能被這8%綁架政策？這8%怎麼承擔所有責任？呼籲要斷絕感染源的源頭。

除了杜絕非洲豬瘟的感染疑慮，張麗善表示，雲林縣在7年前就禁止廚餘進入養豬場，更成立「零瘦肉精聯盟」，推動「雲饗豬」品牌，讓來自雲林的豬肉，好吃又健康，品質有保障。

張麗善強調，非洲豬瘟的源頭就是廚餘，現在的邊境管理，只要6公斤以下、1000美元以下的食品，統統可以在海關規避食品查驗，「幾乎防不勝防，今天是台中市，明天可能就是其他縣市」，縱然海關查驗有所疏漏，但只要廚餘不進畜牧場，非洲豬瘟就不會衝擊養豬產業、影響食品安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯解剖報告「需等3個月」　大馬警曝調查進度
三重知名滷肉飯改用素肉　他一吃傻眼：也太騙
快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體結果曝
快訊／玉山金「全換股」三商壽成本曝光　總價金上看480億元
太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！
快訊／蔡其昌宣布中職三項重大改革
王大陸引爆閃兵案狂掃35人！財經網美酸：要不要幫他申請忠烈祠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

大巨蛋漏水漏不停！遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶　體育局：持續監督

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

被國台辦發布「紅色通報」終身追責　沈伯洋嗆：笑死！怕就不會站這

特教生翹腳遭教保員毆打　校方整理時間序致歉：行為人已停聘

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

大巨蛋漏水漏不停！遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶　體育局：持續監督

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

被國台辦發布「紅色通報」終身追責　沈伯洋嗆：笑死！怕就不會站這

特教生翹腳遭教保員毆打　校方整理時間序致歉：行為人已停聘

「代表我老了」李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

KK園區遭突襲！　「表演式掃蕩」內幕曝光

米可白又被叫成狗！教授政論節目脫口「機場聞行李」　全網笑翻

不斷更新／年度最佳進步獎揭曉：李吳永勤

股利年領逾2萬「就要繳補充保費」！一票存股族崩潰：貼息還繳錢

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體...送驗結果出爐

傅孟柏入伍遭兵變「小王是好友」　當替代役上山抓逃逸外國人！

謝侑芯解剖報告「需等3個月」　大馬警發聲曝調查進度

台大兒醫拍影片揭真實醫療場景　「兒科才有的風景」盼找回初心

薇娟「樓梯踩空」跌坐階梯 嚇到大叫...超危險！

政治熱門新聞

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

吳音寧被轟到無緣台肥董座　綠憶馬時代：酬庸還涉弊判刑5年

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

吳音寧任台肥董事　卓榮泰盼借重經驗

藍地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」　媒體人分析選情：大魔王大復活

中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

更多熱門

相關新聞

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

雲林縣議會昨（3）日總質詢，議員關切「普發現金」議題，縣長張麗善一句「現階段雲林縣沒有條件普發現金」，語氣堅定卻也無奈。她說，雲林縣有65萬多人，若人人普發1萬元就要65億元，她雖已還債100億元，但尚有127億元債務。

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」變「綠金」

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」變「綠金」

張麗善：別讓8%廚餘養豬成為全台破口

張麗善：別讓8%廚餘養豬成為全台破口

最大養豬縣！張麗善促中央：永久全國禁廚餘餵食

最大養豬縣！張麗善促中央：永久全國禁廚餘餵食

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

關鍵字：

張麗善

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

木村拓哉大女兒戀愛了！　男友身份超大咖

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面