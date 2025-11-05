圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

▲非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，6日起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

近期台中市爆發非洲豬瘟感染，經過半個月的禁運禁宰，溯源調查、圍堵後，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）宣布，6日起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁。雲林縣長張麗善表示，非洲豬瘟的源頭就是廚餘，現在台灣只有8%吃廚餘的豬，喊話中央展現決心杜絕廚餘養豬。

雲林縣長張麗善今出席第23屆遠見高峰會時指出，雲林縣是農業大縣，包括農業、漁業、畜牧業，總產值為948億元。特別是畜牧業，雲林縣養豬業的產值為239億，產值高居畜牧業第一；從比例來看，全台灣每三頭豬，就有一頭來自雲林。

張麗善提到，台灣的畜牧業近期面臨非洲豬瘟入侵的問題，也為此向中央喊話，「展現決心、杜絕廚餘養豬」，現在台灣只有8%吃廚餘的豬，怎麼能被這8%綁架政策？這8%怎麼承擔所有責任？呼籲要斷絕感染源的源頭。

除了杜絕非洲豬瘟的感染疑慮，張麗善表示，雲林縣在7年前就禁止廚餘進入養豬場，更成立「零瘦肉精聯盟」，推動「雲饗豬」品牌，讓來自雲林的豬肉，好吃又健康，品質有保障。

張麗善強調，非洲豬瘟的源頭就是廚餘，現在的邊境管理，只要6公斤以下、1000美元以下的食品，統統可以在海關規避食品查驗，「幾乎防不勝防，今天是台中市，明天可能就是其他縣市」，縱然海關查驗有所疏漏，但只要廚餘不進畜牧場，非洲豬瘟就不會衝擊養豬產業、影響食品安全。

