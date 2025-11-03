雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」成功轉為「綠金」

▲雲林縣長張麗善率團現勘南亞廚餘資源化場，展現防疫決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

禁止廚餘養豬除對全台合格使用廚餘養豬場造成衝擊外，廚餘處理問題也成為非洲豬瘟疫情下的焦點議題。非洲豬瘟疫情籠罩養豬產業上空，稍有疏漏就可能讓全台養豬產值高達兩千億元的產業鏈崩盤。雲林縣長張麗善今（3）日到南亞廚餘資源化場現勘，公開展示雲林模式的防疫決心，也再次呼籲中央「全面禁止廚餘養豬」，從源頭杜絕疫情風險。

張麗善表示，雲林是全台最大養豬縣，共有1,203場養豬場、豬隻逾151萬頭，占全國約三成，年產值突破253億元。「非洲豬瘟對雲林的影響，不只是防疫問題，更是產業生死線。」她強調，全國若仍有46萬頭豬隻持續以廚餘為食，等於讓八成以上的養豬戶被少數高風險場綁架，「這46萬頭吃廚餘的豬，不該讓2300萬人的防疫安全陪葬。」

▲廚餘經過發酵製成「雲溉肥」，全程乾淨透明、無臭氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，雲林早在2018年12月25日率先全國全面禁止廚餘養豬，並與南亞塑膠工業麥寮分公司合作，建立廚餘資源化系統，成功將「廢棄物」變為「綠金」。南亞廚餘資源化場全場整潔無臭、運作透明，處理流程從粗破碎、磁選、細破碎、高效發酵到二次發酵，全程只需8天，即可產出經農業部認證的有機肥「雲溉肥」，免費提供給農民使用。相較傳統堆肥廠需90至180天發酵、臭氣沖天且污染環境，「雲林模式」不僅快速、乾淨，也真正實現循環經濟。

張麗善說，雲林模式不只是地方防疫的突破，更是中央可以複製的模板。她呼籲中央政府參考雲林經驗，在全台各縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以取代高溫蒸煮、焚化或掩埋等方式，從源頭徹底防堵非洲豬瘟。「中央不能再猶豫不決，防疫政策應該有魄力、有速度，別讓疫情防線出現裂縫。」她語氣堅定。

▲廚餘8天變雲溉肥，無臭、零污染成典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

為表揚公私協力成果，張麗善特頒感謝狀給南亞塑膠工業麥寮分公司。據統計，該廠自2019年起處理雲林縣廚餘約7萬7,630公噸，自2021年至今已產製32萬400包（20公斤/包）雲溉肥，堪稱全台最成熟的資源化示範基地。她提到，我們已率全國之先，用實際成果證明，全面禁止廚餘養豬也能創造循環經濟，守護民眾健康、保住養豬產業的永續未來。

▲南亞塑膠麥寮分公司協助處理7.7萬噸廚餘，成功落實循環經濟。（圖／記者游瓊華翻攝）

環保局長張喬維補充指出，雲林縣的廚餘資源化專案榮獲「2025天下城市治理卓越獎」，這不僅是對地方執行力的肯定，更印證了雲林政策方向正確。他感謝縣議會在政策推動中的監督與建議，也期望未來能成為其他縣市參訪學習的示範場域，讓「雲林模式」成為台灣防疫與永續治理的新典範。

整個現勘過程，南亞廠區整潔明亮。張麗善一邊聽取簡報、一邊仔細檢視製程機具，並不時停下詢問細節，氣氛嚴謹中帶著決心。她最後強調，防疫沒有模糊地帶，唯有禁止廚餘養豬，才能守住這場沒有硝煙的戰爭。

▲雲林縣長張麗善最後強調，防疫沒有模糊地帶，唯有禁止廚餘養豬，才能守住這場沒有硝煙的戰爭。（圖／記者游瓊華翻攝）