防非洲豬瘟再爆　張麗善疾呼：別讓8%廚餘養豬成為全台破口

▲雲林縣議員廖偉晴質詢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對非洲豬瘟疫情持續威脅，雲林縣長張麗善今（30）日在議會接受議員廖偉晴質詢時再度語重心長呼籲，中央政府應展現「全面杜絕非洲豬瘟」的決心，儘速禁止廚餘進入養豬場，避免全國僅占約8%的廚餘養豬戶，成為防疫體系中最脆弱的破口。

張麗善提出「一縣市一廚餘資源化處理廠」的政策構想，將「廚餘變肥料、肥料養土地」，把防疫危機轉化為產業升級與永續發展的契機。並指出，目前全台約有46萬頭豬以廚餘為飼料，僅占全台豬隻總數8%，卻足以危及全國2300萬人的食品安全與產業信心。她強調，防疫政策不應被這少數比例的廚餘養豬綁架，「若一個錯誤習慣導致全國防線崩潰，那是對整個產業的災難。」

雲林縣作為全台最大養豬縣，早已超前部署，全面禁止廚餘進入豬場，並建立嚴密防疫體系。然而非洲豬瘟的陰影仍使業者惶惶不安。「雲林縣能守住，但如果其他縣市沒跟上，疫情仍可能從外縣輸入，防疫壓力依舊存在。」她呼籲中央正視問題根本，勇於下決心，明確禁用廚餘養豬，避免前線豬農陷於長期恐懼。

張麗善表示，雖然中央近年來針對邊境檢疫、旅客行李查驗、走私肉品等方面加強管控，但唯有「從源頭杜絕」才能真正築起防疫高牆。她強調，禁止廚餘養豬是最關鍵、最有效的防疫策略，若中央能痛下決心，將是台灣養豬產業重返信心的起點。

除了防疫面向，張麗善也提出更前瞻的思維，希望中央推動「一縣市一廚餘資源化處理廠」政策。她指出，廚餘經適當處理可轉化為有機肥料，「讓廚餘變肥料、肥料養土地」，不僅能減少廚餘廢棄量，還能取代部分化學肥料，兼顧農業永續與循環經濟。

張麗善語重心長表示，台灣在防堵非洲豬瘟上已堅守多年，若不從源頭徹底解決問題，再嚴密的防線都有可能失守。她提到，口蹄疫解除禁令後，台灣好不容易重獲「非疫區」地位，若因廚餘養豬而再度爆發疫情，將重創豬農生計與國際形象，我們不能讓數十年的努力付諸東流。

張麗善呼籲中央正本清源、徹底防堵，儘速宣佈全面禁止廚餘養豬，確保產業安全與民眾信心。張縣長強調，唯有展現明確決心，才能讓國際社會看見台灣的防疫能力與永續決心，讓台灣豬肉再次走向世界，讓「台灣豬」成為安全與品質的代名詞。

▲張麗善籲中央「全面禁廚餘養豬」守護防疫底線。（圖／記者游瓊華翻攝）