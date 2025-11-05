準鳳凰颱風3路徑都將影響台灣　周末北轉角度是關鍵

▲熱帶性低氣壓TD29今天將增強為鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD29今天將增強為鳳凰颱風，移動過程可能增強為中度颱風，目前預估3種路徑都將對台灣造成影響，影響程度取決於周末北轉角度及時間，預估下周二影響最為顯著。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天受東北季風影響，桃園以北、宜花地區雲量偏多，有局部降雨，其他地區晴到多雲，可見陽光；隨著雲系往東遠離，水氣逐漸減少。

黃恩鴻指出，海鷗颱風已進入南海，將往西到中南半島，對台灣無影響。關島附近的熱帶性低氣壓TD29，中心結構還沒這麼紮實，預計今天增強為鳳凰颱風，將往西北西移動，周末抵達菲律賓東方海面，下周日、周一北轉角度及時間將決定對台灣影響程度。

黃恩鴻表示，準鳳凰颱風目前預估路徑可能從台灣東半側外海北上、沿著台灣海峽北上，或偏西進入廣東沿海，3種路徑都會對台灣造成影響，且預計下周一接近、周二影響最顯著，移動過程中也可能增強為中度颱風。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，今天東北季風影響，桃園以北、宜花地區有短暫雨，其他地區晴到多雲，山區午後有零星雨勢。明天東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北地區及宜花地區有局部雨勢。周五至下周日水氣最少，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區及宜花有零星降雨。下周日晚間另一波東北季風增強，北部、東半部降雨機率增加，北台灣轉為濕涼。

溫度方面，黃恩鴻指出，今天北部偏涼，整天都在20至25度。周四東北季風減弱，溫度回升，周五至下周日各地高溫都有30度，低溫22至24度，溫暖舒適。下周日晚間下一波東北季風影響，下周一、周二北部及東半部又會降溫。另外，他也說，周末北部、東半部及恆春有長浪機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）