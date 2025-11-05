【廣編】北農推「萬元放大術」回饋方案　消費滿額送購物金、電商累積再折扣

▲台北農產運銷公司旗下品牌「北農嚴選」推出「小確幸萬元放大術」優惠活動。

圖、文／台北農產運銷公司提供

政府普發萬元補助引發消費熱潮，台北農產運銷公司旗下品牌「北農嚴選」也推出「小確幸萬元放大術」優惠活動，透過實體門市與線上電商雙平台同步回饋，包括滿額送購物金、咖啡兌換與加購優惠，期望讓民眾手上的補助能花得更有感。

北農指出，自即日起至 12 月 31 日止，民眾到北農嚴選實體門市消費滿 888 元，就能獲得 100 元電商購物金，用於日後於線上商城消費；11 月 12 日至 19 日期間，憑當日滿額發票還能兌換一杯美式咖啡。門市亦同步祭出多款加價購活動，民眾消費滿 500 元即可用優惠價格加購指定商品。

在線上購物部分，北農嚴選也加碼推「電商回饋升級」方案。活動期間內，累積消費滿 3,000 元可獲得 500 元購物金；若累積達 5,000 元，則可享全館 95 折優惠。北農表示，許多家庭會一次購買生鮮蔬果或年節禮盒，累積制可讓消費者一次囤貨、一次省。

北農方面表示，此次活動是希望配合政策落實民生消費，同時讓消費者在選購安心農產品時能得到更直接的實質回饋。「不論是在市場、門市還是線上購買，我們都希望民眾感受到『補助變更多』的實際福利。」

相關活動內容以現場與平台公告為準。