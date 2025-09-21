諾採購美3000億農產品！藍白轟把台人當「盤仔」　要農業部公開內容

▲農業部長陳駿季。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

賴政府與美方簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元（約3000億新台幣）的農產品，較過去採購量增逾25％。對此，國民黨立委張嘉郡表示，會不會最後是肥了美國農民，竟然把台灣農民當犧牲品、當作「盤仔」，呼籲農業部盡快公開透明採購內容。民眾黨立委張啓楷也質疑，把台灣人民當作「盤仔」、當作凱子嗎？請政府不要再黑箱，跟人民、農民講清楚換來什麼？

農業部長陳駿季日前親自率團赴美，在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾3000億新台幣的農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增25％。

國民黨立委張嘉郡。

張嘉郡21日表示，農業部沾沾自喜宣布對美加大採購，4年3000億元，這不是小數字，到底實際採購內容是什麼，現在完全不公開、不透明，「我們也不清楚」，造成很多農民恐慌。

張嘉郡說，到底是否因關稅談判犧牲農民，希望在有結果前，是否能不要漫無目的大肆採購？會不會最後是肥了美國農民，讓美國取得勝利，竟然把台灣農民當犧牲品、當作「盤仔」，呼籲農業部盡快公開透明採購內容，也希望關稅談判有好的結果。

民眾黨立委張啓楷。

張啓楷表示，美國農業部長說這是美國重大勝利，那對台灣是失敗嗎？到底換到什麼？高關稅有要降低嗎？「比我們平常採購量多出整整25%以上」，是把台灣人民當作「盤仔」、當作凱子嗎？

張啓楷指出，採購內容最主要是黃豆、玉米、小麥，這對農業農民有多大衝擊？另外還有牛肉，這多少是內臟、含萊克多巴胺？「政府有為我們健康把關嗎？」明明美高關稅實施中，對工商業衝擊非常大，對勞工跟農民也非常大，政府一直拼命加碼，到底換來什麼？請不要再黑箱，跟人民、農民講清楚換來什麼？而且要保護國人健康。