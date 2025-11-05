長超「象」！中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

▲「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，「上海兄弟」隊徽（左）設計與中職「中信兄弟」（右）高度相似。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

記者陳家祥／台北報導

中國新創職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年正式啟動，但有球迷注意到，「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度相似，恐引發品牌混淆與象迷不滿。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5日）表示，針對標誌相仿、名稱一樣一事，聯盟會請中信球團來做說明。

蔡其昌今在立法院受訪時說，大概在半年多以前就注意到這問題，但現在整個事件的發展還沒有辦法知道，因為這問題恐怕要先請中信球團來做說明，「今天會向中信球團查詢，到底他們面對這問題的態度是什麼，然後他們跟整個所謂標誌很像、名稱也一樣的看法，我想聯盟會來請中信球團做說明」。

蔡其昌提到，棒球運動的推展全世界都在動，但他覺得，會請台灣的主管機關多多關注。棒球本來就不是中國非常普及或是受歡迎的運動，一時間職棒球團出現，當中是不是有其他的意涵？現在台灣球迷觀看國際賽，都可以拿國旗、配戴國旗飾品、加油道具等進場，這在去年12強都有看到。

蔡其昌表示，中國在推動棒球這件事情比較有蹊蹺，因為過去中國非棒球傳統國家，也沒有見過中國很認真經營基層棒球。做了這動作之後，會不會影響未來球迷進場替國家隊加油的權利，主管機關會多加注意，希望球迷的權益能持續維護住，這很重要。

蔡其昌強調，職業運動都在競爭，中華職棒會持續改革強化，唯有壯大自己才不怕別人競爭，所以希望球迷持續支持國家職棒，「我們只有自己自強、爭氣，才可以和其他國家競爭」。

針對商標部分，蔡其昌說明，對聯盟來說，權益商標都是球團的，聯盟的工作不涉及球團本身的經營或商業行為；但若商業行為與聯盟利益有衝突，那就會去關切。聯盟會請中信球團說明，是否有損及商標或權益。

至於若涉及侵權，蔡其昌說，中信是否提告，這個權益在中信身上，聯盟能做的就是這個，也會請主管機關多多注意，對球迷權益有影響的中國棒球運動的發展，也會更期待努力，要更精進、爭氣，跟世界棒球競爭。

媒體追問，看到LOGO有沒有嚇到？蔡其昌直言，其實中國的抄襲不只在兄弟象的標誌，一開始出現的其實是「CPB」，與中職「CPBL」36週年設計美學上很雷同。不過聯盟也請教過法律專家，這並不構成侵權，但站在他個人立場來看，捍衛棒球運動發展、球迷權益，都應該全力去做。