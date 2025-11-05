豬瘟羅生門！外傳蒸煮機4月已壞　中市府：豬農兒子說7月還在煮

▲外傳廚餘蒸煮機在4月份就已經壞掉，但台中市副市長鄭照新回應，豬農兒子曾提及在7月時還有用蒸煮機煮廚餘。（圖／中央前進應變所提供）



台中爆出非洲豬瘟案例，中央將源頭指向廚餘處理不當，讓台中市環保局的稽查工作成為焦點，外界質疑案場的廚餘蒸煮機傳出早在今年4月就已故障，環保局人員稽查時卻未能發現，加上過程中數次僅以電話提醒未到現場查核，恐有失職。對此，台中市政府強調絕不包庇，並提出多項疑點反駁。

台中市副市長鄭照新說明，目前「蒸煮機4月故障」的說法僅來自豬農單方面口述，尚未證實。他進一步提出兩大矛盾點：第一，根據稽查紀錄，豬農的兒子曾表示蒸煮機在7月18日仍在運作；第二，事件爆發後，清消人員入場時，發現蒸煮設備內仍殘留廚餘。

鄭照新表示，蒸煮機究竟是何時損壞？廚餘到底蒸煮到何時？故障情況是時好時壞，還是完全報廢？這些疑點都有待進一步查證釐清。他強調，倘若查證後確認稽查人員有不實之處，「絕對不會包庇」。

此外，為追查病毒來源，台中市衛生局昨(4)日也重返陳姓豬農父子住家，針對客廳、廚房、貨車等九個查檢點進行採樣，檢體已連夜送往淡水動保所檢驗，最快今日下午報告就會出爐。