萬聖節扮囚犯秒真的進牢裡！　警方發文調侃

▲佛州18歲少年萬聖節扮「囚犯」，沒想到後來真的被警方逮捕，警方幽默發文：「他穿著『已關起來』的衣服，結果真的被關了！」（圖／翻攝自instagram / portstluciepd）

圖文／鏡週刊

萬聖節最真實cosplay！美國佛羅里達州聖露西港（Port St. Lucie）一名18歲少年在萬聖節夜出席派對後，身穿「囚犯裝」駕車上路，沒想到真成了現實版諷刺劇。警方在清晨攔查時發現他疑似酒駕，隨後以酒駕與拒絕酒測罪名將他逮捕。更巧的是，他身上的衣服正印著「Locked Up（已關起來）」字樣，引發網路瘋傳。

穿「囚犯裝」駕車 少年酒駕當場被捕

據美國《WPEC》報導，上週五（10月31日）萬聖節當天清晨，18歲的吉米·葛洛佛（Jimmie Glover）參加完萬聖節派對後，穿著亮橘色長褲與印有「Locked Up」字樣的白色背心駕車外出，行經市區時遭巡邏警攔下。

警方進行初步酒測與走直線測試時，從公開的畫面可見，少年起初行走穩定，但回轉時明顯失去平衡，警方隨即懷疑他酒後駕駛。

最終，葛洛佛被依酒駕與拒測罪名帶回警局，以1,500美元（約新台幣4.8萬元）交保，約10小時後獲釋。

警方發文幽默調侃：「真的被逮捕了」

聖露西港市警局事後在臉書上輕鬆發文表示：「他穿著『已被逮捕』的萬聖節服裝，結果真的被逮捕了！」這則貼文迅速引發網友熱議，留言區笑翻一片：「這才是真·沉浸式角色扮演」「服裝太逼真，命運都配合演出了」。

警方也藉此提醒民眾：「我們希望出勤是為了欣賞萬聖節裝飾，而不是抓酒駕。」並幽默補充：「如果你今晚扮成警察，要不要加入我們大夜班？當然只是開玩笑，祝大家萬聖節快樂、安全回家！」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

謝侑芯猝逝案轉謀殺！黃明志遭大馬通緝 醫重話：毒品最可怕是「重寫大腦」他仍選擇跨過去

快訊／911後主導全球反恐戰！美「最有實權副總統」錢尼辭世 病逝享壽84歲

正妹網紅自曝9月曾收「黃明志恐怖邀約」 親揭5大試探手法：直覺救了我