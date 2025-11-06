　
政治

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

▲陳時中、黃珊珊17日視察迪化街商圈，販售台灣豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

▲因應非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，在確認疫病無擴散，將於11月6日中午12點陸續解封。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

在中央及地方政府密切合作下，歷經15天終於完成全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除案例場外，全國沒有第二個案例，沒有疫情擴散的證據。農業部表示，除了在禁運禁宰期間提出一級生產鏈相關業者補助方案；在解禁後，也啟動毛豬產銷調節方案，包括滾動式調配豬隻釋出數量、免收出豬手續費等，雙管齊下以維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。

為因應非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，經過查訪、檢測及清消全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場後，確認疫病無擴散，將於11月6日中午12點恢復活豬運載、於7日午夜0點起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。

農業部今（6日）在行政院會中報告「非洲豬瘟解除禁運禁宰後產銷調節及輔導作為」，為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響之養豬產業鏈應對短期資金壓力，農業部已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。

此外，農業部提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至115年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部並規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

政府強調，非洲豬瘟非人畜共通疾病，國內豬肉在上市前均經層層檢驗把關，民眾可安心選購國產豬肉。政府將持續監控市場供應情形，滾動檢討調節措施，確保豬肉供應充足、價格平穩，兼顧產業收益與民生福祉。 

▲▼農業部畜牧司長李宜謙出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲農業部畜牧司長李宜謙出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

11/04 全台詐欺最新數據

快訊／豬瘟防疫不力！　中市府開鍘：2局長+1處長被拔官

盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台中爆發感染非洲豬瘟至今16天，目前成功將病毒控制在台中案場，沒有擴散，農業部常務次長杜文珍今（6）日表示，中午12點起就開放運送豬隻，凌晨12點起可拍賣屠宰，清零工作已達階段性任務，接著再朝向國際申請非疫國目標邁進；市長盧秀燕也說，明天起國中小學生營養午餐恢復供應溫體豬肉，但禁止打包。

豬肉攤防疫自主停業　高雄加碼補助1.5萬

豬肉攤防疫自主停業　高雄加碼補助1.5萬

即／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體結果曝

即／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體結果曝

彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

關鍵字：

行政院卓榮泰農業部非洲豬瘟

讀者迴響

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

