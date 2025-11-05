　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲女童搭機睡著「遭性侵驚醒」！　印度男辯：誤認成老婆

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲ 12歲女童遭鄰座男乘客性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度男子伊納姆達爾（Javed Inamdar）搭乘英國航空（British Airways）班機，從孟買飛往倫敦希斯洛機場途中，竟性侵鄰座一名年僅12歲的女童，事後還辯稱「誤認她是我老婆」。英國法院3日宣判，他因性侵未成年人罪名成立，被判處21個月有期徒刑。

《每日郵報》報導，現年34歲的伊納姆達爾擔任船務公司主管，已婚且育有2名子女，根據法庭記錄，他於去年12月14日深夜的航程中，趁隔壁12歲女童熟睡時，先是「試探性」地撫摸女童手部，接著進一步加以性侵，直到女童驚醒後哭喊，「離我遠一點！」並立即向機組員求助。

目擊乘客米勒（Anna Miller）回憶，「我聽見一名年輕女孩的聲音，她看起來很痛苦，口中喊著『他X的離我遠一點』。」另一名坐在女童身旁的乘客描述，「我聽見她說旁邊的男人摸了她，還把手伸進她的衣服，她一直重複這句話」，「她完全嚇壞了，可能是哭了」。

英航客艙經理魯尼（Rebecca Rooney）則稱，女童當時「明顯很痛苦」，蜷縮著雙膝抱住自己。機組人員隨即將伊納姆達爾調離原本的座位，並通報機長。

事發後與伊納姆達爾交涉的機組員亞當斯（Michelle Adams）回憶，男子曾走進廚房說他醒來時「摟著一名女子」，聲稱他以為女童是他的妻子，才會抱著她入睡。

在警方訊問中，伊納姆達爾則堅稱自己當時正在熟睡，「不知道自己的手放在哪裡」，僅承認「可能意外碰到，但絕非故意」。當被問及是否對兒童有性衝動時，他激動否認，「絕對沒有，我自己的女兒才7歲。」

法官戴維斯（Simon Davis）宣判時嚴厲譴責，「這對這名女孩來說是場悲劇。你上飛機後在靠窗座位下，當時就計畫侵犯她，還先撫摸她的手試探」，「這種行為令人髮指」。考量到被告在英國候審期間無法與家人聯繫，法官才減刑至21個月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪
中信兄弟許基宏奪金手套＋最佳9人
黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生揭兩人最後對話
粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作
彰化2名店11／8重磅回歸！饕客嗨翻
準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光
快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲女童搭機睡著「遭性侵驚醒」！　印度男辯：誤認成老婆

護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體　黃明志同行成焦點

菲律賓90死！海鷗颱風強襲慘況曝　專家：今年還會有3至5個風暴

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」　離譜畫面曝！隨扈竟在滑手機

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

美國地方選舉共和黨失利　川普：因為我不在選票上

曼達尼現象翻轉紐約！34歲穆斯林重塑選民結構　川普痛斥共產主義

泰警突襲男女雙修現場！　「性愛瑜珈教室」女教練當場被逮

海鷗颱風強襲菲律賓奪66命！直升機墜毀　宿霧災難狀態

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

12歲女童搭機睡著「遭性侵驚醒」！　印度男辯：誤認成老婆

護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體　黃明志同行成焦點

菲律賓90死！海鷗颱風強襲慘況曝　專家：今年還會有3至5個風暴

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」　離譜畫面曝！隨扈竟在滑手機

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

美國地方選舉共和黨失利　川普：因為我不在選票上

曼達尼現象翻轉紐約！34歲穆斯林重塑選民結構　川普痛斥共產主義

泰警突襲男女雙修現場！　「性愛瑜珈教室」女教練當場被逮

海鷗颱風強襲菲律賓奪66命！直升機墜毀　宿霧災難狀態

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

快訊／台南七股78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

第八屆「進博會」開幕　陸外交部：與中國同行就是與機會同行

許基宏奪金手套＋最佳9人　感謝團隊全力相挺：明年要拿回總冠軍

呂文婉記錯通告大出糗　自嘆老了：不知死了多少細胞

【硬闖五級颶風】衝進「梅麗莎」颶風核心　氣象偵察機遇亂流猛甩

國際熱門新聞

即／黃明志現身警局投案　下車先自拍

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

AI泡沫化？美股費半狂洩291點　台積電ADR跌破300美元

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

黃明志投案　重案組D9成關鍵推手

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

海鷗颱風襲菲國66死　宿霧災難狀態

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

更多熱門

相關新聞

闖紅燈拒檢挨罰1萬+吊照半年　騎士提訴訟贏了

闖紅燈拒檢挨罰1萬+吊照半年　騎士提訴訟贏了

盧姓男子2023年12月26日下午騎車行經高雄市新興區八德一路與仁愛一街口時，疑似闖紅燈遭警方目擊，員警上前攔查卻未見其停車，認定他「拒絕臨檢逃逸」，依《道路交通管理處罰條例》第60條規定，開罰新臺幣1萬元，並吊扣駕照6個月及要求參加講習。盧男不服提告，堅稱「非故意逃逸」，法院審理，依警方提告行車紀錄器認裁處有瑕疵，撤銷原處分。

家暴男遭判刑！出獄又踹爛被害人門鎖遭收押

家暴男遭判刑！出獄又踹爛被害人門鎖遭收押

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒

對林岱樺聲請「封口令」遭法院駁回　雄檢：尊重

對林岱樺聲請「封口令」遭法院駁回　雄檢：尊重

環保署淫狼李健育侵犯4女　遭判5年2月

環保署淫狼李健育侵犯4女　遭判5年2月

關鍵字：

性侵印度男子英國航班未成年人法院

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面