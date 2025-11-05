12歲女童搭機睡著「遭性侵驚醒」！　印度男辯：誤認成老婆

▲ 12歲女童遭鄰座男乘客性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度男子伊納姆達爾（Javed Inamdar）搭乘英國航空（British Airways）班機，從孟買飛往倫敦希斯洛機場途中，竟性侵鄰座一名年僅12歲的女童，事後還辯稱「誤認她是我老婆」。英國法院3日宣判，他因性侵未成年人罪名成立，被判處21個月有期徒刑。

《每日郵報》報導，現年34歲的伊納姆達爾擔任船務公司主管，已婚且育有2名子女，根據法庭記錄，他於去年12月14日深夜的航程中，趁隔壁12歲女童熟睡時，先是「試探性」地撫摸女童手部，接著進一步加以性侵，直到女童驚醒後哭喊，「離我遠一點！」並立即向機組員求助。

目擊乘客米勒（Anna Miller）回憶，「我聽見一名年輕女孩的聲音，她看起來很痛苦，口中喊著『他X的離我遠一點』。」另一名坐在女童身旁的乘客描述，「我聽見她說旁邊的男人摸了她，還把手伸進她的衣服，她一直重複這句話」，「她完全嚇壞了，可能是哭了」。

英航客艙經理魯尼（Rebecca Rooney）則稱，女童當時「明顯很痛苦」，蜷縮著雙膝抱住自己。機組人員隨即將伊納姆達爾調離原本的座位，並通報機長。

事發後與伊納姆達爾交涉的機組員亞當斯（Michelle Adams）回憶，男子曾走進廚房說他醒來時「摟著一名女子」，聲稱他以為女童是他的妻子，才會抱著她入睡。

在警方訊問中，伊納姆達爾則堅稱自己當時正在熟睡，「不知道自己的手放在哪裡」，僅承認「可能意外碰到，但絕非故意」。當被問及是否對兒童有性衝動時，他激動否認，「絕對沒有，我自己的女兒才7歲。」

法官戴維斯（Simon Davis）宣判時嚴厲譴責，「這對這名女孩來說是場悲劇。你上飛機後在靠窗座位下，當時就計畫侵犯她，還先撫摸她的手試探」，「這種行為令人髮指」。考量到被告在英國候審期間無法與家人聯繫，法官才減刑至21個月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。