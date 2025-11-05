老闆帶500萬買地！慘被5人噴辣椒水強盜　搶匪剛得手又被搶

▲搶匪搶走500萬後，在停車場被另一夥搶匪黑吃黑搶走。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區9月7日上午發生搶案，一家土地買賣公司的老闆，在民族一路跟九如一路口，遭到劉姓等4名歹徒噴辣椒水後當街搶走一個公事包，包包內有現金500萬元，沒想到劉男等人逃逸時，被柯姓、杜姓等5人尾隨，在停車場持西瓜刀又將500萬元搶走，警方鎖定作案車輛以車追人，在台中逮捕3名涉案嫌疑人、桃園逮捕1名嫌疑人，後續溯源揪出幕後其餘5名共犯。檢察官今（5）日將全案偵結，依強制、強盜罪嫌將兩夥搶匪共9人起訴。

據了解，被害人33歲葉男從事房地產土地買賣工作，當天帶著500萬現金要去交易一筆土地，未料把車停到公司附近停車場之後，下車沒多久就遭遇到2名歹徒襲擊，雙方一路拉扯到大樓下方的騎樓，葉男不敵2名男子噴灑辣椒水攻擊，公事包因此而被搶走。

▲接應的兩部白色轎車等待得手成功準備逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據目擊者表示，男子遭辣椒水襲擊後癱坐在騎樓，眼睛紅腫外，也被毆打成傷，當下趕緊幫忙叫救護車，隨後男子就被載走了。警方調查，葉姓男子遭搶走2個手提袋，包含現金新台幣500萬及手機、平板，案發後立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮。

警方後續偵辦後，發現案情並不單純，警方追查發現，被害人葉男被劉姓、應姓、梁姓等5名搶匪搶走500萬後，又有另組以柯姓、杜姓男子為首的5名搶匪也盯上葉男，要動手前發現竟被劉男等人「先下手為強」，於是決定改搶劉男等人。

▲高雄男當街遭噴辣椒水「狠搶現金500萬」，4嫌落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯、杜等人趁劉男等人到停車場與同夥會合時，持西瓜刀、斧頭抵住劉男的脖子，隨即將500萬元搶走，警方經鎖定作案車輛以車追人，專案小組陸續在台中市逮捕涉案嫌疑人柯男（20歲）、陳女（19歲）及車主楊女（25歲）；另再於同日19時30分持拘票在桃園地區逮捕另名嫌疑人梁男（20歲），總計兩夥搶匪共有9人落網，但五百萬下落不明。

全案移送地檢署，檢察官後續偵辦，認為事證明確，今日偵結依強制、強盜罪將9人提起公訴。