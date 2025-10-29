謊報遭搶500萬！真相竟是「黑吃黑奪贓款」　警追查一舉收網

▲專案小組查獲犯罪所得證物一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局於今年10月間受理一名林姓女子報稱遭人搶奪新台幣500萬元現金，警方受理後立即展開調查。經調閱監視器畫面及追查資金流向，研判案情另有內情，與單純路搶情事並不相符。警方循線釐清金流與詐欺面交過程，鎖定涉案對象及不法模式，發現林女疑涉與詐欺集團相關不法行為，並涉嫌虛構遭搶情節，企圖混淆警方偵查方向。

本案由花蓮縣警察局刑事警察大隊偵三隊與吉安分局共組專案小組，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦並向上溯源追查。發現該案另涉及詐欺集團內部「黑吃黑」搶奪犯罪所得情形，且有多名涉案人士與毒品案及少年犯嫌有所連結。

經專案小組同步與桃園市政府警察局中壢分局進行情資合作，中壢分局日前查緝毒品案件時扣得新台幣1,181,800元贓證物，經交叉比對後確認與本案具高度關聯，隨即共同擴大偵辦。

▲專案小組拘提簡姓及林姓成年犯，涉案少年也一同到案。

今年10月23日，花蓮縣警察局與中壢分局分別持搜索票、拘票及同行書，展開同步拘搜行動，將成年犯嫌簡○○、林○○拘提到案，並將涉案少年同行到案說明。全案依涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、《加重詐欺罪》及《搶奪罪》等罪嫌，移送花蓮地檢署及花蓮地方法院偵辦審理，均經法院裁定羈押禁見及收容。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，詐欺集團常以高額報酬誘惑民眾及涉世未深之少年擔任車手或面交成員，不僅須面臨刑責，更可能遭集團控制、恐嚇，甚至捲入黑吃黑等暴力危害，後果不堪設想。呼籲民眾勿因一時貪念身陷刑責，家長應多加關懷青少年交友情形，避免遭不法集團利用。

警方再次提醒，若接獲可疑投資、假冒檢警或要求面交金錢之話術，務必保持警覺，可撥打 165 反詐騙專線 或 110 報案電話查證，共同守護民眾財產安全。

