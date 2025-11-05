紐約市長激戰！　川普籲票投民主黨古莫：猶太選民別投給穆斯林

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普4日在社群平台上猛烈抨擊民主黨紐約市長候選人曼達尼（Zohran Mamdani），指控他「仇恨猶太人」，並警告猶太選民不應投票給他。34歲的曼達尼若當選，將成為紐約市史上首位穆斯林市長。

綜合外電報導，共和黨籍的川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，「任何把票投給曼達尼這位被證實且自稱為反猶人士的猶太人，都是笨蛋！」此番言論立即引發外界批評，被視為對宗教與族群的挑釁。

曼達尼為紐約州議員，主打「讓紐約更負擔得起」的政見，外界普遍預期他將在市長選舉中勝出；川普則在前一天呼籲選民改挺前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），並揚言若曼達尼勝選，將限縮對紐約市的聯邦資金。根據民調，古莫目前落後曼達尼。

自認為穆斯林的曼達尼曾公開批評以色列現任政府的政策，但他強烈否認「反猶主義」的指控。面對川普的言論，他尚未立即回應媒體置評請求。

長期以來，川普及共和黨在美籍猶太人族群中的支持度偏低，而這一現象據傳令川普極為不滿。根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2024年9月的調查顯示，川普在猶太選民中的支持度落後民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）約32個百分點。

川普在去年大選前曾發表具爭議性的言論，表示，「倘若我沒贏得這場選舉，如果這種情況發生，猶太人要負很大責任。因為如果有40%，不，應該說有60%的人投票給敵人，在我看來，以色列兩年內將不復存在。」這番言論當時就已引發美國猶太社群的強烈譴責。