國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衝擊全美4000萬人！　川普：政府停擺結束才會發放糧食援助

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普4日表示，在聯邦政府恢復運作之前，數以百萬計美國人仰賴的「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）將不會發放，明確否決了農業部日前宣布將「部分恢復」發放糧食補助的說法，全美近4000萬人受影響。

美聯社報導，主管SNAP計畫的美國農業部（USDA）先前已警告，由於聯邦政府持續關門、資金枯竭，原訂自11月1日起全面暫停食物補助發放。為避免斷炊危機，農業部計劃動用46億5000萬美元（約新台幣1438億元）緊急基金，雖僅足以支應約一半正常規模的補助，但希望能為數百萬家庭提供短期緩解。

對此，川普當天於其自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，SNAP福利「只有在激進左派民主黨人願意開放政府時才會發放，他們其實很容易就能做到」，並強調「在此之前不會發放」！擺明將此議題與國會預算談判綁在一起，作為政治施壓手段。

SNAP是美國規模最大的糧食補助計畫，全國約每8人就有1人受惠，美國人口逾3.4億人，相當於依賴食物券者約達3800多萬人。每月發放總額超過80億美元（約新台幣2474億元），提供低收入家庭購買糧食的補助金。儘管農業部尚未明確說明11月款項何時入帳，但已有數百萬戶領取者回報補助延遲。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

