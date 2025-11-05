加速對台軍售交付！　美防部準高官：加速確保台灣獲必要防衛能力

▲岸置魚叉反艦飛彈。（圖／翻攝Boeing Defense推特）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國對台軍售進度問題，美國國防部戰略、計畫及部隊事務助理部長提名人達莫（Austin J. Dahmer）在國會聽證會上明確表態，國防部正以「非常緊急、迅速」的方式推進相關進程，確保台灣能如期獲得所需的自我防衛能力。他並強調，應加強與台灣、菲律賓等位處中國脅迫前線的國家進行安全合作。

美國聯邦參議院軍事委員會3日舉行的人事任命聽證會上，參議員巴德（Ted Budd）關切川普首任總統任期內批准售台的100套岸置魚叉飛彈防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems, HCDS）交付進度，目前僅有少數系統到位，詢問未來如何確保交付順利進行。達莫回應指出，他曾親赴密蘇里州生產設施實地了解美國國防工業現況，對於此項對台軍售案，國防部正以高優先順序處理，確保台灣防衛能力能及時到位。

美國國防安全合作署（DSCA）於2020年對外宣布售台100套HCDS系統。根據知情人士說法，截至今年6月，已有首批包含5輛飛彈發射車與1輛指揮管制車等組件運抵台灣，並由海軍展開接裝訓練，進一步強化台灣海上防衛力量。

達莫也就美國對中「拒止戰略」（strategy of denial）如何與台灣的多層防禦配合，做出書面說明。他指出，成功嚇阻並在必要時擊敗中國於第一島鏈的軍事行動，需仰賴美國能在關鍵作戰時程內部署具備作戰能力的部隊，結合盟邦與夥伴的防衛體系，形成難以被擊退的防線，同時鞏固盟友對美國承諾的信心。

不過，達莫也直言，台灣自身仍需「做得更多、行動更快」，其中最關鍵的是「顯著提升國防預算」，並加速取得合適的武器與系統，以發揮實質嚇阻效益。

他進一步指出，美國及其區域盟友若能共同確保充足的軍力部署，將能有效抑制北京擴張影響力與對周邊國家的控制企圖。而此種多邊安全合作架構的深化，必須包含與台灣、菲律賓等位處地緣戰略要衝的夥伴強化協調。

聽證會中，巴德還詢問，若台海發生衝突，菲律賓將扮演什麼角色？達莫回應表示，美軍在菲律賓的軍事部署，對整體西太平洋的嚇阻與應對能力至關重要，若其人事任命獲確認，將持續推動美菲軍事合作，並確保盟邦夥伴的能力能有效融入美國的整體戰略佈局。

值得注意的是，達莫此次獲提名的職位名稱，原為「戰略、計畫及軍事能力事務助理部長」（Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities），但參議院軍事委員會近日已接獲通知，該職位名稱已更名為「戰略、計畫及部隊事務助理部長」（Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Forces），顯示職權範圍的調整與聚焦。