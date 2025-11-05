　
不是打電動！國中生待咖啡廳「話題超意外」　網：時代不同了

▲▼ 咖啡廳。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲國中生在咖啡廳聊期貨。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

國中階段，和朋友聊天的話題都圍繞在什麼上面呢？近日知名造型師李明川就分享，他聽到國中生聊天的話題後，不禁反思自己國中時期到底都在做什麼？貼文曝光後，引起討論，不少網友都表示，「兒子同學中，有人已經是公司老闆」、「時代不同了，現在的年輕人如果不媽寶、不靠爸的話，當然要拚投資收入」。

李明川在臉書粉專「李明川 Lee Ming Chuan」上發文表示，他去咖啡廳時，留意到一旁的兩位國中生不僅沒有在玩電動，話題還圍繞在期貨和零股上，他們的對話就不禁讓他反思，自己國中的時候都在做些什麼。

貼文一出，不少網友都表示，「正常啊，這裡可是天母呢！父母從小是給孩子0050當零用錢的，父母也鼓勵他們若能透過買賣0050自己賺錢，來回賺價差，也是他們的能耐」、「現在很多家長已經國小就給孩子灌輸投資的事了，所以估計也是受他父母影響吧，他家人帶他玩股票」、「我們家小五和國一的，是去年開始就把所有的壓歲錢都拿去買黃金存摺了，現在一有錢也是馬上買黃金，然後每天都在看黃金漲多少」。

也有網友回憶起自己國中時在做什麼，「國中時期在圈郵購、聊即時通、玩天堂」、「看言情小說跟蠟筆小新」、「擠粉刺」、「我國中的時候還在『媽媽雜摳』」、「國中在玩天堂」、「我國中在想怎麼裝病找藉口不上晚自習」、「我國中還在蕃薯藤、無名小站」。話題引起討論。

11/02 全台詐欺最新數據

失業背債200萬當車手　面交千萬判刑2年4月

失業背債200萬當車手　面交千萬判刑2年4月

陳姓女子因遭公司資遣又負債，在經濟壓力下鋌而走險加入詐騙集團，擔任車手，她假冒為投資公司專員，約被害人在一處觀光景點面交1,060萬餘元，結果薪水都還沒落袋，就被警方逮捕。陳女雖坦承犯行，但因未能與被害人和解，遭依《詐欺犯罪危害防制條例》判處有期徒刑2年4月。

微軟砸150億美元！美核准晶片輸出阿聯

微軟砸150億美元！美核准晶片輸出阿聯

57.4萬股民注意！00929配息調升至0.09元　年化配息率5.7％

57.4萬股民注意！00929配息調升至0.09元　年化配息率5.7％

快訊／9萬人喜迎！00982A配0.334元　年化分配率逾9%

快訊／9萬人喜迎！00982A配0.334元　年化分配率逾9%

3移工當車手月賺120K　刑期總和近百年

3移工當車手月賺120K　刑期總和近百年

