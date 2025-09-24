全國最爛路又坍！投89線37k+850處邊坡坍方　雙向交通中斷

記者高堂堯／南投報導

樺加沙颱風外圍環流挾帶豪雨、造成花蓮縣嚴重洪水災情，南投縣山區雖相對災情微小，但有「全國最爛路」惡名的仁愛鄉投89線，今天下午又傳邊坡坍方、造成雙向交通中斷。

▲投89線37k+850處約今日下午1點45分發生大片坡面滑動，雙向無法通行。（圖／發祥村民提供，下同）

「南投縣仁愛鄉發祥村辦公處」臉書粉專PO文指出，投89線37k+850處約今日下午1點45分發生大片坡面滑動，雙向無法通行，廠商隨即於現場搶修，籲請民眾先不要通行；從當地村民目擊拍攝的影片看來，只見大量灰黑的土石不斷從邊坡滑落、掩埋路面，讓拍攝者不斷驚呼：「（土石和路面滑落）下去了！」令人怵目驚心。

不過同處於仁愛鄉山區的合歡山森林遊樂區，經現場勘查及園區環境整理、與各項設施巡視整備，預計9月25日上午8時起恢復開園。

林業保育署南投分署呼籲，目前颱風遠離，山區土石易鬆動，仍有下雨情況，提醒進入山區隨時關注道路及天候狀況，注意自身安全；有關其轄內奧萬大、合歡山國家森林遊樂區相關訊息，可利用山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)網站查詢；「能高越嶺西段國家步道」 及「天池山莊」相關訊息，隨時公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)，請民眾持續關注。