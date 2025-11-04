台肥新董座非吳音寧　王鴻薇諷：賴清德又讓青鳥傷心做白工

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外界原預期，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表後，接續會成為坐領超過600萬年薪的台肥董事長，但台肥今（4日）召開董事會，卻是選出現任總經理張滄郎擔任新董事長。對此，國民黨立委王鴻薇今透過臉書嘲諷，吳音寧台肥董事長就任失敗，總統賴清德又讓青鳥傷心做白工。

王鴻薇指出，青鳥吹了這麼多天的吳音寧，沒想到在董事會前一天，台肥公司突襲式連續發出3公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達，也讓吳音寧出師未捷，就任台肥董事長失敗，這背後是什麼力量在否定吳音寧，賴清德也讓這幾天保駕護航的青鳥們臉上無光。

王鴻薇說，過去被稱為「小英女孩」的吳音寧在北農總經理任內，被議員質詢時，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知，在經歷北農總經理、行政院中辦副執行長，在大罷免期間，造謠公務員沒油錢到各地農水路會勘、沒有電話費聯繫機關，從財報表到預算書，顯然都不及格。

王鴻薇表示，沒想到民進黨黨團今天，為了護航吳音寧還敢拉國民黨前副主席連勝文出來，然連不但是哥倫比亞大學法學碩士、博士，而且當年擔任悠遊卡公司董事長時讓公司由虧轉盈有優秀的實務經驗，而且其他都不要說，財報絕對看得懂，就贏吳音寧不只一條街，兩人學經歷完全不能比。

王鴻薇說，「過去我就揭露，台灣金聯資產管理公司，居然提名欠缺金融專業，且父親與胞弟都被通緝潛逃的雲林縣前農業處長呂政璋，『三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長』，讓很多金融界不能接受。這樣的酬庸也讓各界罵聲不斷，呂最後上任三天就請辭。還傳出是總統賴清德震怒，直接要求呂「走人」，但是接二連三出現這些爭議酬庸派系，這次是不是又要震怒誰了？蔡英文嗎」？

王鴻薇表示，這次任命吳音寧台肥董事長的風波，賴清德等於又一次的把民進黨的派系分贓攤開在大家面前，幸好人民眼睛是雪亮的，隨著輿論壓力重挫青鳥與英系，才讓台肥昨晚也只能進行一頓不給派系和吳音寧面子的「暴力操作」止血，但是執政黨讓這些國營及投資事業，一而再再而三的淪為派系分贓酬，賴清德身為總統，要負最大責任。