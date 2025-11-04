　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台肥新董座非吳音寧　王鴻薇諷：賴清德又讓青鳥傷心做白工

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外界原預期，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表後，接續會成為坐領超過600萬年薪的台肥董事長，但台肥今（4日）召開董事會，卻是選出現任總經理張滄郎擔任新董事長。對此，國民黨立委王鴻薇今透過臉書嘲諷，吳音寧台肥董事長就任失敗，總統賴清德又讓青鳥傷心做白工。

王鴻薇指出，青鳥吹了這麼多天的吳音寧，沒想到在董事會前一天，台肥公司突襲式連續發出3公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達，也讓吳音寧出師未捷，就任台肥董事長失敗，這背後是什麼力量在否定吳音寧，賴清德也讓這幾天保駕護航的青鳥們臉上無光。

王鴻薇說，過去被稱為「小英女孩」的吳音寧在北農總經理任內，被議員質詢時，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知，在經歷北農總經理、行政院中辦副執行長，在大罷免期間，造謠公務員沒油錢到各地農水路會勘、沒有電話費聯繫機關，從財報表到預算書，顯然都不及格。

王鴻薇表示，沒想到民進黨黨團今天，為了護航吳音寧還敢拉國民黨前副主席連勝文出來，然連不但是哥倫比亞大學法學碩士、博士，而且當年擔任悠遊卡公司董事長時讓公司由虧轉盈有優秀的實務經驗，而且其他都不要說，財報絕對看得懂，就贏吳音寧不只一條街，兩人學經歷完全不能比。

王鴻薇說，「過去我就揭露，台灣金聯資產管理公司，居然提名欠缺金融專業，且父親與胞弟都被通緝潛逃的雲林縣前農業處長呂政璋，『三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長』，讓很多金融界不能接受。這樣的酬庸也讓各界罵聲不斷，呂最後上任三天就請辭。還傳出是總統賴清德震怒，直接要求呂「走人」，但是接二連三出現這些爭議酬庸派系，這次是不是又要震怒誰了？蔡英文嗎」？

王鴻薇表示，這次任命吳音寧台肥董事長的風波，賴清德等於又一次的把民進黨的派系分贓攤開在大家面前，幸好人民眼睛是雪亮的，隨著輿論壓力重挫青鳥與英系，才讓台肥昨晚也只能進行一頓不給派系和吳音寧面子的「暴力操作」止血，但是執政黨讓這些國營及投資事業，一而再再而三的淪為派系分贓酬，賴清德身為總統，要負最大責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝侑芯經紀人：「命案現場還有第三人」！
粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何
快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟　阿伯棄屍滑倒摔死
快訊／太子集團遭47路大搜索！查扣45億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

民眾黨提停砍年改　民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

顏寬恒財產申報不實　遭罰290萬

台肥新董座非吳音寧　王鴻薇諷：賴清德又讓青鳥傷心做白工

傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員譴責、張善政不支持

苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶　郭昱晴喊話農業部修法

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

民眾黨提停砍年改　民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

顏寬恒財產申報不實　遭罰290萬

台肥新董座非吳音寧　王鴻薇諷：賴清德又讓青鳥傷心做白工

傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員譴責、張善政不支持

苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶　郭昱晴喊話農業部修法

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

可口可樂AI聖誕廣告翻車　網友酸：看完更想喝百事了

【信義豪宅雙屍案新進展】9億CEO大量購毒！清秀女藥頭落網

政治熱門新聞

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

更多熱門

相關新聞

台肥董事長不是吳音寧　農業部：尊重董事會決定

台肥董事長不是吳音寧　農業部：尊重董事會決定

台肥公司今（4日）召開董事會，選出台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧僅擔任台肥新任董事。農業部稍早表示，台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會的決定。

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

台肥新董座張滄郎上任後首發聲　宣誓「3軸並進開創永續新局」

台肥新董座張滄郎上任後首發聲　宣誓「3軸並進開創永續新局」

批賴清德政府對美外交零分！　國民黨團酸：既生龍何生燮

批賴清德政府對美外交零分！　國民黨團酸：既生龍何生燮

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

關鍵字：

王鴻薇台肥吳音寧賴清德青鳥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面