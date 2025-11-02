　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港財長：消費加速復甦　今年可達成全年經濟增長目標

▲▼香港財長率團赴沙烏地阿拉伯。（圖／翻攝香港政府）

▲陳茂波（左四）率團赴沙烏地阿拉伯。（圖／翻攝香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波2日在網誌發文表示，香港經濟當前展現良好勢頭，出口繼續強韌、消費復甦也有所加速，預計今年全年經濟增長的目標可順利達到。

陳茂波提到，他上周率團赴沙烏地阿拉伯利雅德參加「未來投資倡議大會」，在當地簽訂了多份協議與備忘錄，涵蓋人工智能、空間感知技術、機器人研發及環境科技，「這些來自香港或內地的科技企業，將分別與沙烏地阿拉伯合作夥伴在技術應用、應用場景及業務拓展等範疇在中東展開合作。」

陳茂波說，這幾年他們多次到訪沙烏地阿拉伯以及其他中東地區，對當地發展中的需要與喜好，有了更深入的了解。就以沙烏地阿拉伯為例，在其「2030願景」下，當地正繼續推動減低對石油的經濟依賴度，大力發展基建、旅遊業和創科，以及吸引外資。

陳茂波提到，沙烏地阿拉伯以及其他中東地區正加速發展，不少龐大的基建項目正全速推進，這些計劃均需要更多元化的資金來源及創新的籌融資模式，「香港同時匯聚國際和內地資本，並提供豐富多元的金融工具，我們有今年全球最大的IPO市場、亞洲最大的綠色金融市場、蓬勃的債券市場。」

陳茂波說，香港政府在中東地區的第二個經貿辦事處，駐利雅德經貿辦的籌備工作進行得如火如荼，港交所在當地的辦事處近日也正式投入營運，「兩地的金融監管機構亦已簽署了合作備忘錄，除了現時已在兩地交易所互掛ETF外，我們也即將迎來首家總部設於中東的企業來港招股上市。」

陳茂波還說，當前香港經濟也展現良好勢頭，第3季經濟增長3.8%，出口繼續強韌、本地消費復甦也有所加速，訪港旅客數字持續呈現雙位數增長，預計今年全年經濟增長的目標可以順利達到。

